A esta hora empieza el concierto de Twice en CDMX 2024

¿Ya estás listo o lista para el concierto de Twice en CDMX 2024? Te decimos los a qué hora será la apertura de puertas, y a qué empezarán el show. Recuerda revisar tus tiempos y las rutas para llegar al Foro Sol a tiempo.

La agrupación de Kpop, Twice, ya aterrizaron en tierras aztecas para llevar a cabo dos conciertos dentro del Foro Sol de la CDMX como parte de su gira mundial ‘Ready To Be’. Si fuiste afortunado o afortunada de ir al concierto, debes conocer todos los detalles para disfrutar de este evento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿A qué hora inicia el concierto de Twice en CDMX 2024?

Llegar tarde al concierto no es una opción y por esa razón desde hace unas semanas se modificaron los horarios, donde se confirmó que VCHA serán las teloneras en ambos conciertos de Twice en CDMX 2024.

Las y los fans de las girlband de K-pop que hayan adquirido el paquete VIP para los conciertos de Twice en CDMX, tendrán acceso al Soundcheck, donde podrán disfrutar de una pequeña prueba previo al evento principal. Además, de otros beneficios como mercancía oficial, entrada y zona preferencial.

El Foro Sol tendrá estacionamiento especial para los VIP y se prevé se llene en su totalidad, por lo que se recomienda llegar con tiempo de sobra para estacionar tu vehículo con calma.

La promotora de conciertos OCESA anunció que el concierto de Twice iniciará a las 19:30 horas, pero habrá muchas otras sorpresas antes de su presentación. Estos serán los horarios del evento y otras sorpresas para este 2 y 3 de febrero en el Foro Sol:

Puertas VIP: 15:00 horas

Soundcheck: 16:00 horas

Puertas generales 16:30 horas

Invitado especial VCHA: 18:50 horas

Twice: 19:30 horas

¡ONCE! Qué emoción poder contarles que @Official_VCHA hará su debut performance en México en los shows de TWICE este 2 y 3 de Febrero. 👉🏻Atención a los horarios que se encuentran en el segundo slide ¡Tomen sus precauciones para llegar temprano!

¡ONCE! Qué emoción poder contarles que @Official_VCHA hará su debut performance en México en los shows de TWICE este 2 y 3 de Febrero. 👉🏻Atención a los horarios que se encuentran en el segundo slide ¡Tomen sus precauciones para llegar temprano! #TWICE_5TH_WORLD_TOUR_MEXICO <3 pic.twitter.com/TFBx1ho2fj — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) January 16, 2024

Si fuiste afortunada o afortunado del paquete VIP, recuerda llegar con media hora de anticipación antes de las 15:00 horas para evitar llegar tarde al soundcheck. Se espera que Twice finalice su concierto a las 22:30 horas aproximadamente.

Recuerda que el concierto de Twice empieza a la 19:30 horas, pero podrían presentarse retrasos o eventos ajenos al Foro Sol, por lo que es mejor llegar antes que lamentar.

Twice en CDMX 2024 será uno de los conciertos es uno de los conciertos de K-pop más esperados del año y la girlband interpretará éxitos como ‘SET ME FREE’, ‘TT’ y ‘What Is Love? ´, entre muchos otros temas que harán bailar y cantar a los y las ONCE.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.