Así puedes llegar en Metrobús y transporte público al concierto de Twice en CDMX 2024, tras el cierre de la Línea 9 del Metro CDMX

Twice estará presente en CDMX este próximo fin de semana 2024 , sin embargo, los asistentes se verán afectados por el cierre de la Línea 9 del Metro CDMX; te decimos las alternativas para llegar.

Uno de los grandes conciertos de K-pop traerá consigo el regreso de Twice a la CDMX, con su quinta gira titulada ‘Ready to Be’ y que actualmente tiene dos fechas agotadas. El evento se llevará a cabo en el Foro Sol, sin embargo, la línea 9 seguirá cerrada.

Si quieres llegar a tiempo para ver a las Twice en CDMX 2024, debes conocer las alternativas que tiene la capital para el traslado de los ONCE (fans de Twice). A continuación, te decimos los transportes que podrán llevarte hasta el lugar del concierto.

¿Cómo llegar al concierto de Twice en Foro Sol?

Este próximo 2 y 3 de febrero la agrupación de K-pop, Twice conformada por: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, estarán dando un concierto en el Foro Sol de la CDMX.

Sin embargo, una de las alternativas favoritas de los asistentes para arribar al Foro Sol era el metro de la Línea 9 del Metro CDMX, que permanece cerrada hasta estos momentos. Te decimos cómo arribar al evento este fin de semana.

Caos en la línea 9 por cierre parcial

¿Cómo llegar en Metrobús al concierto de Twice en CDMX 2024?

Una de las rutas más directas para llegar al Foro Sol es a boro de la Línea 2 del Metrobús que va de Tepalcates a Tacubaya. Si usas esta alternativa puedes bajar en la estación Goma, que te deja en Eje 4 Sur y Avenida Río Churubusco y el Foro Sol y de ahí solo queda caminar de 10 a 15 minutos a la puerta.

El horario del Metrobús lunes a sábado de 04:30 a 24:00 hrs. Domingos y días festivos de 05:00 a 24:00 hrs, con un costo de seis pesos.

¿Cómo llegar al concierto de Twice en CDMX 2024 en RTP?

El Gobierno de la CDMX ante el cierre de la Línea 9 del Metro CDMX implementó el RTP que parte de Pantitlán y que pasa por Ciudad Deportiva, enfrente del Foro Sol. Este transporte operará el 2 de febrero de 06:00 a 00:00 horas y el 3 de febrero operará de 07:00 a 00:00 horas por lo que podrás disfrutar tranquila de escuchar a Twice en CDMX 2024

X/@RTP_CiudadDeMex Ante cierre de tramo en L9 del Metro CDMX, habilitarán nueva ruta de RTP en oriente de CDMX.

¿Cómo llegar al Foro Sol en Trolebús?

Otra gran alternativa es la Línea 9 del Trolebús que va de Villa de Cortés a Tepalcates. Usando este transporte tienes que bajarte cuatro estaciones después de Ciudad Deportiva y ahí bajar enfrente de metro y listo ya solo tendrás que caminar unos pasos al foro sol. El horario es de 05:00 a 22:00 horas.

Twice en CDMX promete estremeser a los ONCE este 2 y 3 de febrero en la CDMX y por esta razón te recomendamos tomar alguna de las alternativas de transporte o en su defecto usar algún tipo de taxi de la CDMX por la app o algun sitio seguro.

Secretaría de Movilidad

