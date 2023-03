¿Sin planes para Semana Santa 2023? Lánzate a estas 5 playas nudistas

Estamos a unos cuantos días de que lleguen las vacaciones de Semana Santa 2023 y con ello, la oportunidad de tener un tiempo de descanso y de olvidarnos del trabajo, por ello a continuación te daremos a conocer algunas opciones de playas nudistas en México a las que puedes acudir en estas fechas y así vivir esta experiencia.

Pero antes de darte a conocer algunas de las playas nudistas que hay en México a las cuales podrías ir en esta Semana Santa 2023 , te recordamos que en estos lugares existen algunas reglas de convivencia que se deben seguir para no incomodar o afectar a terceros.

Entre ellas están las de no mirar fijamente a los demás, no presionar a las personas a quitarse toda la ropa de golpe, no fotografíar o tomar video a quienes estén en este lugar, usuar toalla al momento de sentarse en una silla, mantener tu espacio entre el resto de la gente.

Recuerda que cada una de las playas nudistas en México cuentan con sus reglas, las cuales deberán seguirse al pie de la letra.

Playa nudista Zipolite

La playa Zipolite es una de las más conocidas en México, está ubicada en el estado de Oaxaca a solo tres kilómetros de Puerto Ángel y muy cerca de Huatulco.

Este es uno de los destinos turísticos de este tipo más frecuentados por las personas gracias a que se puede disfrutar del sol al desnudo, además de que se puede gozar de las olas las cuales suelen ser un poco fuertes en la zona.

Vale la pena señalar que en la playa Zipolite se pueden realizar actividades como el surfeo y la pesca.

¿Cómo es la playa Sonrisa?

Otra de las playas nudistas que hay en México es playa Sonrisa , la cual se ubica en Quintana Roo. Esta se caracteriza por ser una de las menos concurridas del año por lo cual es una de tus mejores opciones si planeas ir por primera vez a un lugar de este tipo.

Playa Sonrisa tiene aguas color turquesa y arena blanca, además de que en sus playas se puede realizar la actividad del esnórquel, algo que atrae mucho a los turistas.

Punta Serena

En Jalisco se encuentra la playa Punta Serena, la cual si bien es cierto que para acceder solamente se tiene que ingresar a través del Hotel Punta Serena , en ella se puede contar con una gran privacidad y relajación.

Dentro del hotel se cuenta con una serie de villas con vista al mar en las que te puedes relajar y convivir completamente al natural con la gran vista de la costa sur del estado de Jalisco.

Vale la pena señalar que entre los servicios que ofrece el hotel, están los paseos en lancha por los manglares de la zona, spa, paseos a caballo, deportes acuáticos y demás.

Bahía de Matachén

Cerca de Jalisco está la playa Bahía Matachén, la cual se ubica específicamente en el estado de Nayarit al sur de San Blas. Hasta hace algunos meses esta zona era considerada como virgen gracias a que aún no era poblada por los humanos.

En esta playa nudista se puede disfrutar de una arena fina y mar color turquesa, además de que se puede practicar el buceo, jet ski y demás atracciones.

Playa Secreto

Para aquellos que piensan aventurarse a salir en carro desde la Ciudad de México, a tan solo 6 horas de viaje se pueden encontrar con Playa Secreto, la cual se ubica en el estado de Guerrero a unos cuantos kilómetros de Acapulco.

En esta zona se puede disfrutar de una tranquilidad casi única gracias a los pocos turistas que acuden a este lugar. En la playa también se pueden encontrar diferentes actividades por hacer y así relajarse.

