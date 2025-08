Toma las mejores fotos para Instagram en el Festival Entre Girasoles 2025; lugar, fechas y actividades

“Yo vi esta flor y pensé en ti porque es bonita, y bueno en realidad a mi no me gusta, pero creí que te gustaría porque tú si eres bonita”. Todos recordamos esta frase icónica de Shrek. En la película, el ogro le dice estas palabras a la princesa Fiona cuando le muestra un girasol, expresando que la flor le recuerda a ella por su belleza, aunque a él no le guste. Y para que este 2025 puedas recrear esta escena y tomarte fotos bonitas para Instagram, proximamente se celebrará el Festival Entre Girasoles .

Un hermoso campo de girasoles te espera en Tlaxcala, te contamos fechas, precios, qué actividades habrá y cómo llegar. No lo pienses y escápate al evento más fotogénico de agosto 2025.

¿Dónde es el Festival Entre Girasoles 2025?

El Festival Entre Girasoles 2025 se llevará a cabo en el santuario Santum, ubicado en la Tercera Sección, 90432, en la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala. Santum es un espacio dedicado al cultivo de esta planta originaria de Centro y Norteamérica.

Se encuentra a aproximadamente dos horas y media de la Ciudad de México (CDMX), lo que lo convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana.

Si buscas un plan que te permita estar en contacto con la naturaleza y con escenarios perfectos para tus fotos, el Festival Entre Girasoles 2025 es justo lo que necesitas.

¿Cuándo es el Festival Entre Girasoles 2025?

Se celebrará el sábado 16 y domingo 17 de agosto. Las actividades comenzarán a partir de las 9:00 a. m. y terminarán a las 6:00 p. m.

Actividades del Festival Entre Girasoles 2025

En sus dos hectáreas de girasoles, los visitantes podrán disfrutar de un recorrido entre flores, columpios, espejos gigantes, una enorme silla y diversos escenarios diseñados para tomar las mejores fotografías.

El festival ofrecerá además talleres interactivos sobre el cultivo del girasol. Los asistentes conocerán su proceso de siembra, que inicia en febrero, y la dinámica de sus dos cortes anuales: junio y septiembre. También habrá zona de picnic, gastronomía local, bebidas, artesanías y mucho más.

¿Cuánto cuesta la entrada al Festival Entre Girasoles 2025?

El acceso tiene un costo de $150 pesos por persona e incluye acceso a la zona agrícola y a todas las actividades antes mencionadas. El cupo es limitado, por lo que te recomendamos reservar con anticipación enviando un mensaje al WhatsApp 246 180 3560.

Santum cosecha cada año entre 50 y 60 mil girasoles, los cuales podrás conocer en su punto máximo de floración. No pierdas este gran espectáculo de color en el corazón de Tlaxcala.

