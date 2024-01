Jonas Brothers en Monterrey: ¿fecha y cuánto cuestan los boletos?

Love Bug, otra vez... Los Jonas Brothers regresan a México para celebrar lo mejor de su discografía a lo largo de cinco álbumes y una trayectoria de casi dos décadas. El trío de hermanos anunció dos nuevas fechas en el país para la gira Five Albums. One Night. The World Tour, debido a su éxito. Por ende, Kevin, Nick y Joe ya se preparar para encender los escenarios en Monterrey y la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, los hermanos compartieron la emocionante noticia con sus fanáticos mexicanos: "¡Mexico! Acabamos de agregar dos nuevos shows en la Ciudad de México y Monterrey y ¡ya están a la venta! Dirígete a jonasbrothers.com ahora para tu oportunidad de entradas”.

Las nuevas fechas incluyen presentaciones el 3 y 4 de mayo en la Arena Ciudad de México, así como el 6 y 7 de mayo en la Arena Monterrey.

La gira Five Albums. One Night. The World Tour promete ser una experiencia inolvidable para los seguidores de los Jonas Brothers, ya que el grupo interpretará canciones de sus cinco álbumes en una sola noche. La gira ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes del año.

¿Cuánto cuestan los boletos para los Jonas Brothers en Monterrey?

Los boletos para estos conciertos ya están disponibles a través de la plataforma Superboletos.com, con precios que van desde los $879 hasta los $4,685 pesos. Esta es una oportunidad única para los fanáticos de vivir una noche llena de música y recuerdos con los Jonas Brothers.

En 2022, los hermanos ya habían visitado México con su exitosa gira Remember This Tour, ofreciendo dos conciertos en la Ciudad de México y uno en Monterrey. Estos eventos fueron recibidos con gran entusiasmo por los fanáticos, lo que sin duda ha impulsado la decisión de agregar más fechas en el país.

Además de México, otros países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Perú, Chile y Argentina también forman parte de esta nueva gira, demostrando el alcance y la popularidad internacional de los Jonas Brothers.

Esta gira es parte importante en la carrera de los Jonas Brothers después de su regreso en 2019, pues consolidó su presencia y sonido dentro del pop-rock y el pop en general.

Los fans de los Jonas Brothers en México ahora podrán vivir una experiencia musical inolvidable, llena de energía, emoción y, por supuesto, la oportunidad de cantar junto a Kevin, Joe y Nick algunos de los más grandes éxito que marcaron una época para la banda.

