Michelle Salas preocupa a fans por pedir ayuda en redes sociales; ¿qué tiene?

Michelle Salas, conocida por su faceta como modelo, influencer y empresaria, recientemente se abrió sobre un problema personal que está afectando su vida cotidiana, pues tiene una grave dificultad para conciliar el sueño. La también hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, ahora en su etapa de mujer casada tras su boda con Danilo Díaz Granados en octubre de 2023, compartió abiertamente con sus seguidores en redes sociales su lucha contra el insomnio, un padecimiento que la ha acompañado durante los últimos dos años.

En un reciente video compartido a través de sus historias de Instagram, Michelle reveló a sus seguidores que, a pesar de sus intentos por dormir lo necesario, se encuentra con dificultades para desconectar y descansar adecuadamente. “Me acosté a las 10 de la noche tratando de dormir las horas que quería dormir y fue imposible. Estoy teniendo un grave problema y no sé quién me pueda ayudar…”, expresó Michelle, mostrando su preocupación y el impacto que esta situación tiene en su vida.

A pesar de haber probado diferentes métodos como el magnesio y la melatonina, Michelle confesó que su cerebro no logra desconectar y que, incluso durmiendo las horas recomendadas, no alcanza un sueño profundo. Esta situación le ha llevado a buscar ayuda y consejos, no solo de profesionales sino también de su comunidad en redes sociales.

“Si tienen algún tipo de recomendación, sugerencia, idea, algún doctor del sueño que me pueda ayudar, se los agradecería infinitamente”, solicitó Michelle a sus seguidores, evidenciando su disposición a encontrar una solución efectiva. Su llamado no solo develó su situación personal, sino también un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden verse afectadas por este tipo de problemas y sobre cómo abordar temas de salud.

El insomnio, un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo, puede tener numerosas causas y manifestarse de diferentes maneras. En el caso de Michelle, su agitado estilo de vida y constantes viajes podrían ser factores contribuyentes. El estrés, los cambios en la rutina diaria, y los desafíos emocionales también son causas comunes de dificultades para dormir.

