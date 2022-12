¿Jugaste? Estos son los ganadores del Sorteo Tris del 30 de diciembre

Si fuiste de las personas que jugó en el Sorteo Tris de este viernes 30 de diciembre, la Lotería Nacional dio a conocer a todos los números ganadores, por lo cual te daremos a conocer a los afortunados que se llevaron unos cuantos miles de pesos extras para cerrar este 2022.

Fue a través de sus redes sociales que la Lotería Nacional dio a conocer a los afortunados que se llevaron los premios en el Tris de Medio Día, Tris de las Tres, Chispazo de las Tres, Tris Extra y del Tris de las Siete.

Por ello, si quieres saber si corriste con suerte este viernes 30 de diciembre, te daremos a conocer a todos y cada uno de los ganadores de estos juegos.

Sorteo Tris del 30 de diciembre 2022

Antes que nada, es importante recordarte que el Sorteo Tris da a sus ganadores mediante una urna que elige cinco números al azar, por lo cual para salir ganador una cifra debe coincidir con los de tu boleto o cachito seleccionado unas horas antes del evento.

Estos son los ganadores del Sorteo Tris de hoy jueves 29 de diciembre en México:

• Tris del Medio Día: No. 29863, el número ganador es: 6-8-5-7-9

• Tris de las Tres: No. 29864, el número ganador es: 7-7-9-8-0

• Chispazo de las Tres: No. 9543, el número ganador es: 09-12-16-25-26

• Tris Extra: No. 29865, el número ganador es: 8-3-8-6-3

• Tris de las Siete: No. 29866, el número ganador es: 7-3-1-5-3

Cuánto tiempo tengo para cobrar mi premio del Sorteo Tris

Recuerda que de resultar ganador en el Sorteo Tris de este viernes 30 de diciembre, cuentas hasta con 60 días naturales a partir del día siguiente en que se llevó a cabo el concurso para cobrar tu premio.

En caso de no hacerlo, el derecho de cobro habrá caducado y este será agregado al entero que se concentra en la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.