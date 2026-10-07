¿Ya estás pensando qué hacer este miércoles? Pues la CDMX decidió que quedarse en casa no era opción, porque la agenda musical viene con propuestas para casi todos los gustos.

Desde pop británico, sonidos oscuros y una noche mucho más relajada para cantar a todo pulmón; así que si traes ganas de salir, escuchar música en vivo y olvidarte un rato de la rutina, aquí en adn noticias te contamos cuáles son los conciertos que puedes disfrutar hoy, dónde serán y a qué hora empiezan.

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Conciertos en CDMX hoy miércoles 7 de octubre

La cartelera de este miércoles tiene tres opciones bastante diferentes entre sí: Robbie Williams, Mortiis y Nicole Zignago

Robbie Williams

Si lo tuyo es el pop británico y quieres cantar clásicos como “Angels”, “Rock DJ” o “Feel”, esta puede ser tu opción. Robbie Williams regresa a la CDMX como parte de su Britpop Tour, con un espectáculo que reúne varios de los éxitos más conocidos de su carrera.

Lugar: Palacio de los Deportes

Hora: 20:00 horas

Mortiis

Si prefieres algo mucho más oscuro, Mortiis tiene preparado un show para quienes disfrutan del metal y los sonidos más atmosféricos.

El músico noruego llegará con su propuesta al Circo Volador como parte de su recorrido por Latinoamérica. La presentación está relacionada con The Smell of Rain, álbum que cumple 25 años y que forma parte importante de esta etapa de su carrera.

Lugar: Circo Volador

Hora: 19:00 horas

Nicole Zignago

Y si buscas una noche más íntima, también está la opción de Nicole Zignago, quien se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional.

La cantante peruana llega con una propuesta que se mueve entre el pop y las canciones de corte más personal, así que puede ser una buena alternativa para quienes prefieren un concierto en un recinto más pequeño y cercano al escenario.

Lugar: Lunario del Auditorio Nacional

Hora: 21:00 horas

Actividades gratis en CDMX hoy miércoles 7 de octubre

Si el concierto no es lo tuyo o simplemente quieres armar un plan sin que la cartera termine llorando, la CDMX también tiene opciones gratuitas para este miércoles y sí, hay desde actividades culturales hasta propuestas para pasar un rato diferente sin pagar entrada.

Una opción es el Itinerario Nocturno del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, que este miércoles tendrá entrada libre de 18:00 a 21:00 horas. La experiencia permite recorrer el recinto durante la noche y descubrir su arquitectura de una manera distinta.

También hay actividades gratuitas de la UNAM por el Mes de los Cuidados 2026, entre ellas el seminario “Salud de la mujer: realidades el día de hoy”, que se realiza en Ciudad Universitaria.

Así que ya sabes: si quieres salir, conocer algo nuevo y además cuidar el presupuesto, este miércoles hay opciones para armar plan sin gastar de más.

Clima en CDMX hoy miércoles 7 de octubre

Ahora sí, antes de decidir si el plan será al aire libre o bajo techo, échale un ojo al cielo, porque este miércoles la lluvia vuelve a estar invitada a la agenda capitalina.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para la CDMX cielo nublado por la mañana, ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, se espera un ambiente templado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas, además de posibles descargas eléctricas.

Las temperaturas estarán entre 13 y 15 grados como mínima y de 21 a 23 grados como máxima, así que el clásico combo chilango de “en la mañana necesito chamarra y después quién sabe” vuelve a hacer de las suyas.

Por eso, si vas a alguno de los conciertos o actividades de la tarde-noche, paraguas e impermeable no son mala idea, mejor cargarlo y no necesitarlo que terminar haciendo turismo acuático por las calles de la CDMX.

Hoy No Circula CDMX y Edomex hoy 7 de octubre

Y si vas a moverte en coche para cualquiera de estos planes, todavía falta revisar un pequeño detalle que puede arruinar la salida antes de empezar: el Hoy No Circula.

Este miércoles opera con normalidad, por lo que no circulan los vehículos con:

• Automóviles con engomado rojo.

• Vehículos con terminación de placas 3 y 4.

• Unidades con holograma 1 y holograma 2.

Recuerda que la restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas en las zonas donde opera el programa.

Los vehículos con holograma 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos, están exentos

Así que ya sabes, si buscas qué hacer este miércoles 7 de octubre en CDMX, tienes conciertos, actividades gratis en CDMX, opciones para todos los gustos y hasta el clima para organizar mejor tu salida; solo revisa el Hoy No Circula CDMX y Edomex antes de arrancar y arma tu plan para disfrutar la ciudad sin contratiempos.

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