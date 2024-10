Abren nueva casa del terror gratuita en Liverpool Insurgentes

Esta temporada de Halloween y Día de Muertos, es normal que gastemos en ir a un festival de terror o ver películas de miedo en el cine; sin embargo, si quieres ahorrar, puedes visitar la nueva casa del terror en Liverpool Insurgentes .

Liverpool Insurgentes acaba de abrir esta nueva experiencia para los fans que aman asustarse y que solo estará disponible durante una corta temporada. Conoce dónde está y qué horrores encontrarás en su interior.

¿Dónde está la casa del terror gratuita en Insurgentes?

La cadena de almacenes departamentales abrió una casa del terror en la sucursal de Liverpool Insurgentes, ubicada en Av. Insurgentes Sur, Colonia del Valle, Benito Juárez, Ciudad de México.

¿Qué hay dentro de ‘Delirio’, la nueva casa de terror en Insurgentes?

Los valientes visitantes que se decidan a adentrarse en un recorrido dentro de una morgue, donde pacientes te sacarán el susto de tu vida. Y lo mejor de todo es que esta experiencia es totalmente gratuita.

La experiencia podrá visitarse tanto de día como de noche, en un horario de 11:00 a 21:00 horas, por lo que no tendrás excusa para no ir con tus amigos o pareja. Además, no necesitarás comprar ningún producto, ya que la entrada no tiene costo.

La casa de terror ‘Delirio’ en Insurgentes estará abierta del 18 al 20 de octubre y del 25 al 4 de noviembre. La entrada a esta experiencia está ubicada en el Sótano 2 Garden de Liverpool Galerías Insurgentes. Si no tienes planes este fin de semana, es una gran idea para ir y asustarte en los estrechos pasillos de la recreación de una morgue.

