Festival Hipnosis anuncia cambio de sede, esto es todo lo que debes saber

A lo largo del año se llevan a cabo varios festivales en la Ciudad de México y el Hipnosis se ha convertido en uno de los favoritos, pues sus carteles han sido encabezados por bandas como The Flaming Lis, La femme y The Mars Volta así que si piensas aquí te contamos todo lo que debes saber del festival.

Desde su primera edición, Hipnosis se ha ido consolidando como uno de los festivales que reúne a bandas y artistas destacados en la escena alternativa.

Gang of Four y Boogarins se integran al cartel de Hipnosis

Para la edición 2024 de Hipnosis estará AIR con su gira por el 25 aniversario del Moon Safarise une al cartel como headliner. Además, del dúo francés integrado por Jean-Benoît Dunckel y Nicolas Godin Godin, se presentarán Slowdive quienes tocarán su más reciente disco Everithing is alive entre otros de su éxitos.

De último momento se integraron Gang of Four y Boogarins y los antes ya mencionados High on Fire, Mildlife, Mdou Moctar, SUUN, Frankie and The Witch Fingers, L’Eclair, ADULT., Laurence-Anne y Melody Fields.

¡NUEVAS BANDAS EN HIPNOSIS!



Las leyendas del post punk Gang Of Four y Boogarins se unen al tripsote que vamos a armar el próximo 2 de noviembre.



Nos vemos muy pronto en #Hipnosis2024

Precios de boletos, fechas y sede

Cabe destacar que el festival Hipnosis se llevaría a cabo el próximo 2 de noviembre en las Cumbres del Ajusco; sin embargo, recientemente se dio a conocer que se realizará en la misma fecha pero en el Estadio Fray Nano ubicado en Fernando Iglesias Calderón en la colonia Jardín Balbuena en la alcaldía Venustiano Carranza.

¡Cambiamos de dimensión! ¡Nuevo venue, nuevas bandas!

#Hipnosis2024 ahora será en el Estadio Fray Nano, CDMX para ofrecerte una experiencia más cómoda, cercana y accesible.



KEEP AN EYE OUT

Los boletos se pueden adquirir a través del sistema Full Pass Ticket y tienen los siguientes precios:

General: 2 mil 400 pesos

VIP: 4 mil 80 pesos

Para quienes ya habían adquirido sus paquetes con transporte y hospedaje hay dos opciones para recuperar su dinero:

Devolución a cambio de elevar el boleto general a VIP sin costo

Reembolso total via cashless que incluye cargos por servicio.

Respecto al transporte se realiza la cancelación del servicio y depositó del mondo en forma de pulsera cashless.

