Dictarán sentencia contra Diego, agresor de Polly y Fernanda Cuadra

La semana pasada te informamos que un juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México (CDMX) declaró culpable a Diego Helguera por el feminicidio de Polly y las heridas que le dejó a Fernanda Cuadra, pero justo este miércoles 30 de agosto de 2023 podría darse a conocer la sentencia sobre el caso.

Qué hizo Diego Helguera

El 12 de junio de 2021, Fernanda y Polly se encontraban a las afueras de un domicilio en Iztacalco donde acudieron a una fiesta; a lugar llegó Diego Helguera quien visiblemente estaba en estado de ebriedad. Al pedirle que se retirara, el sujeto salió enfurecido y amenazó con matarlas. Segundos después subió a su carro y las embistió con saña.

Polly fue arrastrada por varios metros y murió horas después; mientras que Fernanda Cuadra , según relata ella misma, tuvo heridas graves ya que las llantas de la unidad le pasaron por la parte del costado, la cadera y las piernas.

Así es como Fernanda Cuadra se ha recuperado tras ser atropellada por Diego

El terrible hecho quedó captado por las cámaras de videovigilancia de una de las viviendas, y justo estas imágenes han podido servir como evidencia para que Diego sea condenado por su hechos.

Cómo ha sido la recuperación de Fernanda Cuadra

En dos semanas Fernanda perdió 15 kilos, pasando de 63 a 48 kilos. Tuvo una fractura bilateral del cráneo y básicamente tuvo que reaprender a hablar, caminar y valerse por sí misma.

Tuve que aprender de cero. Colores, números, a volver a hablar, quien era mi familia, quién era yo... Tienes 30 años y de repente no sabes bañarte, hablar, comer, nada; yo no podía comer sola, ni hacer absolutamente nada por mí, ni siquiera ir al baño.

Tras varios días hospitalizada, Fer perdió un oído y los doctores le han comentado que en 10 años podría perder la vista del ojo izquierdo. De a poco se ha ido recuperando y a pesar de que físicamente parece estar bien, ella confiesa que internamente no lo está “Hay días en que me levanto y quiero llorar, que no entiendo por qué estoy aquí, si mi vida era otra”.

Declaran culpable a Diego Helguera por el feminicidio de Polly y tentativa de feminicidio contra Fernanda, a quienes atropelló el 12 de junio de 2021 en calles de Iztacalco.

Cuánto tiempo podría pasar Diego Helguera en la cárcel

Tras la presión de la sociedad Diego se entregó y fue vinculado a proceso el 24 de junio del 2021; actualmente se encuentra en el reclusorio oriente por el delito de feminicidio hacia Fernanda Olivares —Polly— y tentativa de feminicidio contra Fernanda Cuadra; y en la próximas hora un juez anunciará los años de sentencia, aunque la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ha exigido la pena máxima de 110 años de prisión.

