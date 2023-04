Detienen a Martín “N”, presunto implicado en la muerte de Bionce Amaya

La fiscalía de Nuevo León dio a conocer que elementos de la AEI detuvieron a Martín “N”, presuntamente implicado con la desaparición y muerte de la joven Bionce Amaya , de 20 años de edad, quien además era madre de un bebé de solo cuatro meses de nacido.

Detención de sujeto por el caso de Bionce Amaya

Este viernes 21 de abril, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, informó de la captura de Martín “N”, hombre presuntamente relacionado con la desaparición y feminicidio de Bionce Jazmín Amaya Cortez, mexicana de origen quien vivía en Mission, Texas y falleció luego de ir al municipio de China, Nuevo León, en las vacaciones de Semana Santa.

A través de redes sociales, la fiscalía informó sobre la detención de Martín “N” y comunicó que el acusado tiene 19 años de edad y se le encontraron antecedentes penales, ya que había sido detenido antes por la Secretaría de Marina , además de que se vio involucrado en balacera con la Fuerza Civil Estatal.

Hay que recordar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León , informó el pasado jueves 20 de abril que ya contaban con tres órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables por la muerte de la joven Bionce Jazmín, a quienes se les acusa por el delito de feminicidio.

Desaparición y muerte de Bionce Jazmín Amaya

Bionce Jazmín Amaya Cortéz fue reportada como desaparecida el pasado 9 de abril, en China, Nuevo León y el 16 de abril fue hallada muerta en un predio ubicado en la comunidad de El Verde, en Nuevo León, así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La Fiscalía de Nuevo León informó que luego de que al cuerpo se le practicaran los estudios forenses, estos dieron como resultado que la causa de la muerte fue por contusión profunda de cráneo vertebro medular cervical y de tórax. El medio hermano de la víctima reconoció el cuerpo de Bionce gracias a su vestimenta y características.

Los amigos de Bionce indicaron que la dejaron en una calle oscura en la entrada del municipio de China, Nuevo León, donde la joven tomaría un segundo transporte para partir rumbo a Texas, mientras que Ethna Amaya, la hermana de la joven, dijo “Ya el lunes teníamos un mal presentimiento, me duele que sus amigos no dicen nada porque comentan que la dejaron en un lugar, que no se acuerdan cómo andaba vestida”.

Lo cierto es que la joven hoy está sin vida y su desaparición y muerte está en proceso de averiguación para determinar quiénes o quién fueron los responsables del feminicidio .

