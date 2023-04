Buscan a Bionce Amaya Cortez, desaparecida en China, Nuevo León

La joven Bionce Amaya Cortez, mexicana residente de Texas, en Estados Unidos (EUA) fue reportada como desaparecida desde el pasado domingo 9 de abril de 2023 en el municipio de China, Nuevo León, por lo que su familia la busca.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Desaparición de joven en China, Nuevo León

Bionce Amaya Cortez tiene 20 años, su cabello es largo de color negro, tiene ojos café, mide un metro con 62 centímetros y pesa 58 kilos. La joven al parecer pasó las vacaciones de Semana Santa en Nuevo León y tenía que regresar a Texas la mañana del pasado lunes 10 de abril, pero nunca llegó.

Fue vista por última vez el domingo al parecer en la misma zona de Nuevo León donde en febrero pasado desaparecieron tres mujeres: Dora Alicia Cervantes Sáenz y las hermanas Maritza Trinidad Pérez Ríos y Marina Pérez Ríos.

La familia de Bionce Amaya Cortez sospecha que algo malo pudo haberle sucedido, ya que ella jamás dejaba de reportarse con su madre sin importar en donde estuviera. Ethna Amaya Cortez, hermana de la desaparecida, dijo que Bionce era muy cuidadosa.

Porfavor si saben algo déjenme saber y mandeme mensaje ! Soy su hermana y la ultima ves que se comunico con mi mamá fue... Publicada por Ethna AC en Martes, 11 de abril de 2023

También te podría interesar: En 2022 se cometieron más de 7 mil agresiones contra mujeres en México

Esto ha dicho la familia de Bionce, desaparecida en Nuevo León

Los amigos de Bionce indicaron que la dejaron en una calle oscura en la entrada del municipio de China, Nuevo León, donde la joven tomaría un segundo transporte para partir rumbo a Texas, sin embargo, desde momento no se sabe nada de ella.

Ethna Amaya dijo “Ya el lunes teníamos un mal presentimiento, me duele que sus amigos no dicen nada porque comentan que la dejaron en un lugar, que no se acuerdan cómo andaba vestida”. Agregó que Bionce se preocupa por sus amigos y estos no responden como se supone deberían.

La hermana de la joven desaparecida también mencionó que el domingo a las 01:00 horas, Bionce envió un mensaje con un corazón a su mamá, pero ella estaba dormida y no respondió sino hasta una hora más tarde, pero el celular de su hija no recibió el mensaje.

Un dato a destacar y que la familia de Bionce reporta como extraño, es que de acuerdo con los amigos, la dejaron en un área de China, Nuevo León, pero de acuerdo al GPS del celular de Bionce, ella se encontraba en Montemorelos, Nuevo León.

Tras este hecho, la Fiscalía de Nuevo León ya emitió un reporte por desaparición en la que se informa que ya se realiza un operativo por búsqueda de persona no localizada.

Si tienes alguna información que pueda ser útil sobre su paradero, puedes comunicarte a los teléfonos 81-2020-4411, 81-1990-3873 y 81-2033-2656.

adn40, siempre conmigo