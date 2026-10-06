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Detienen a “El Tanque”, cofundador del CJNG, cercano al “Mencho” y presuntamente ligado a Amílcar Olán
/Seguridad/Video

Del audio a la detención: “El Tanque”, presunto operador del CJNG cercano al entorno de Amílcar Olán

Iván “N” fue detenido durante un operativo conjunto de fuerzas federales; la Secretaría de Seguridad lo identifica como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación

Por: Ximena Ochoa

La detención de Iván “N” ocurrió el lunes 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre la SSPC, Defensa, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR; durante el operativo fueron asegurados un vehículo, un arma de fuego y diversas dosis de droga.

El Tanque también es señalado por su presunta participación en el ataque contra integrantes de las Fuerzas Armadas ocurrido en Jalisco en 2015. En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus presuntos vínculos con el CJNG y por formar parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Su nombre también apareció en investigaciones periodísticas que señalaron una presunta relación con Luis Alberto Olán, hermano de Jorge Amílcar Olán, así como con el entorno empresarial cercano a Andy López Beltrán; esas versiones se basan en audios y reportes periodísticos y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la responsabilidad de Andy López Beltrán.

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