Vinculan a activista Luis Rey con red de polleros acusados de trata en Chiapas

Luis Rey García Villagrán , conocido por su activismo en favor de los derechos de migrantes, fue detenido el pasado martes 5 de agosto en Tapachula, Chiapas, por fuerzas federales y locales.

La detención se dio después de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y autoridades estatales.

SSPC informó que el activista contaba con una orden de aprehensión

La SSPC informó, por medio de un comunicado de prensa este miércoles 6 de agosto, que García Villagrán contaba con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de personas.

Su captura se logró gracias a labores de inteligencia que permitieron ubicarlo en la zona de movilidad de Tapachula.

¿Por qué señalan a Luis Rey García con una red de polleros?

Según la investigación de las autoridades, Luis Rey “N” formaba parte de una red de “polleros” que operaba bajo la fachada de organizaciones de ayuda a migrantes. Esta red no solo traficaba personas presuntamente, sino que también se dedicaba a la distribución de drogas dentro del territorio nacional.

García Villagrán presuntamente era el encargado de conseguir documentación falsa para que los migrantes pudieran circular de forma aparentemente legal por México. También habría impulsado caravanas migrantes como método de presión y movilización masiva.

¿Quién es Luis Rey García, apodado como ‘El Rey del Amparo’?

Apodado como El Rey del Amparo, García Villagrán se convirtió en una figura conocida en 2023 cuando promovió amparos colectivos para que migrantes pudieran transitar legalmente por el país.

En octubre de 2024, organizó una caravana desde el Centro de Dignificación Humana, criticando el uso de la aplicación CBP One por parte de EUA, acusándola de concentrar a los migrantes en la frontera norte sin soluciones reales.

En días recientes, había comenzado a organizar una nueva caravana y llamó a bloquear las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula.

Autoridades señalan vínculos con redes de tráfico denunciadas en EUA

Las autoridades mexicanas y estadounidenses vinculan a García Villagrán con Irineo Mujica, líder de Pueblos Sin Fronteras, organización que ha sido señalada como parte de una red de tráfico de personas .

Investigaciones del gobierno de EUA, particularmente en Arizona, acusan a Mujica de liderar una operación que cobra por facilitar el tránsito de migrantes desde Chiapas hasta territorio estadounidense.

Con esta detención, el Gabinete de Seguridad busca desarticular redes criminales que abusan de personas vulnerables bajo el disfraz del activismo.

