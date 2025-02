Captan agresión sexual en Celaya; Fiscalía niega que exista delito

Un reciente incidente en Celaya, Guanajuato , ha generado un intenso debate sobre la seguridad de las mujeres en la vía pública.

Katherine Michel Maldonado denunció que un hombre intentó morderle el glúteo mientras caminaba por la colonia Zona de Oro; sin embargo, la Fiscalía Regional desestimó su denuncia bajo el argumento de que “no hubo un delito como tal”.

Fiscalía Regional negó atención a mujer agredida en #Celaya.



"Me dijeron que no podían hacer nada porque no hubo robo ni violación (...) que no hubo delito como tal"



El ataque y la huida del agresor

El hecho ocurrió el pasado sábado 1 de febrero de 2025 cuando Katherine regresaba a su hogar. Al intentar abrir la puerta de su casa, sintió que alguien la abordaba por detrás.

En su testimonio, relató que el agresor se acercó de manera sorpresiva y realizó contacto físico inapropiado, huyendo en cuanto ella logra voltear.

“No le vi la cara, lo vi agachado, me agarró, no sé si me quería morder, me chupó porque me toqué la parte de atrás y la sentía mojada. Entonces grité y tiré las cosas, salió mi vecino y él se echó a correr, hasta se le cayó la gorra”, declaró la joven.

Según videos difundidos en redes sociales, el agresor detuvo su vehículo una calle antes del domicilio de la víctima. Descendió rápidamente y se dirigió hacia Katherine, quien ya se encontraba cerca de su hogar.

Al percatarse de la situación, la joven gritó y un vecino salió a auxiliarla, lo que provocó que el hombre huyera de vuelta a su automóvil.

Fiscalía de Celaya desestima denuncia, según la joven

A pesar de la gravedad de los hechos, la Fiscalía Regional de Celaya rechazó la denuncia, argumentando que no existía un delito tipificado.

En una entrevista con un medio local, Katherine expresó su frustración al no recibir apoyo de las autoridades y aseguró que ni siquiera le proporcionaron un folio ni aceptaron los videos que llevó como evidencia.

“Fui a denunciar y me dijeron que no podían hacer nada porque no hubo un robo o una violación. Me explicaron que muchas personas se iban indignadas porque les decían lo mismo”, explicó la joven.

Desde el ataque, Katherine vive con miedo y ansiedad, temiendo que el agresor regrese. Ha dejado de dormir en su casa y su madre ha estado a su lado brindándole apoyo.

También ha buscado ayuda del Instituto de la Mujer (INSMUJER), pero le dieron cita hasta el próximo jueves 6 de febrero.

El caso ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios exigen justicia y mayor protección para las mujeres en Celaya .

