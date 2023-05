Mientras que en países como Reino Unido, Suecia, Japón y otros mantienen altos niveles de control médico y sanitario para el uso de vapeadores , en México la falta de regulación provoca un mercado ilegal en el cual se consumen productos de dudosa calidad que pueden poner en riesgo la vida de los usuarios.

Lo anterior lo explicó el doctor José Manuel Mier, director del Instituto de Cirugía Torácica mínimamente invasiva del Hospital Ángeles Lomas para adn40.

Vapeadores: ¿Cuáles son los riesgos de no regularlos?

¿Los vapeadores reducen los índices de tabaquismo?

De acuerdo al especialista, está comprobado científica y estadísticamente que los vapeadores ayudan a que las personas dejen de fumar, en el caso de Reino Unido se habla de una reducción del 10% de fumadores, mientras que en Japón la cifra es de 30% de fumadores tradicionales que migraron a los cigarros electrónicos.

En este sentido se considera que es una herramienta muy útil para dejar de fumar, a su vez, también incide en la disminución de caso de cáncer de pulmón.

¿Qué es el ‘evali’ y por qué está asociado a los cigarros electrónicos?

El evali es una lesión pulmonar, asociada a una sustancia que se llama acetato de vitamina E, la cual provocó una crisis sanitaria en 2019 en Estados Unidos (EUA) a consecuencia de no tener regulados los dispositivos electrónicos en ese entonces, de ahí que adulteraron los líquidos con acetato de vitamina E, el cual es inocuo al consumo oral, no lo es para la vía inhalatoria.

En este contexto, los vapeadores que se vendieron en EUA de manera ilegal, estaban mezclados con acetato de vitamina E, el cual combinado con aceites de THC y CBD, provocaron la muerte de 60 personas.

Aunado a ello, en los países donde los vapeadores están regulados, esta crisis no se ha presentado, ya que el no tener regulación hace que los líquidos no pasen por controles sanitarios apropiados y pongan en riesgo la salud de los consumidores.

¿Qué pasa con la regulación en México?

En el caso de México no se tiene regulación y se están consumiendo productos de dudosa procedencia.

El especialista indicó que los vapeadores tienen cuatro sustancias: propilenglicol , glicerina, sales de nicotina y saborizante, los cuales deben de tener controles médicos y sanitarios, de ahí que Cofepris deberías de analizar y autorizar el uso de dichas sustancias, pero mientras no ocurra, se corre el riesgo de consumir productos que puedan dañar al consumidor.

El tabaquismo es la causa de muerte evitable

El doctor refirió que los los vapeadores no solo han demostrado científicamente que sirven para dejar de fumar , sino que disminuyen el riesgo de padecer cáncer de pulmón, toda vez que el tabaco es la causa de muerte evitable número 1 del planeta.

Finalmente comentó que quienes se dedican a atender cáncer de pulmón lo observan en el 85% de los casos, y si bien cuando se detecta a tiempo se puede curar, la mayoría de los casos se detecta en etapa 2, 3 o 4, cuando ya no se pueden curar.

