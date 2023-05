¿Qué es el “síndrome de mala madre” y qué lo provoca?

El rol de la mujer ha cambiado en los últimos años, pues ha luchado contra violencia de género y a favor de sus derechos, sobre todo laborales, sin embargo, ahora que no solo le prestan atención a sus hijos o familia, algunas no pueden evitar el “síndrome de mala madre”.

Actualmente las mujeres forman parte de la vida activa de la sociedad y se encuentran inmersas en ámbitos culturales, políticos, académicos, etc., gracias a años de lucha ante el sistema en donde predominaba y sigue predominando en algunos el género masculino .

Después de muchos años, en donde se dedicaba a cuidar a los hijos, marido y cocinar, la mujer encontró un nuevo papel en la sociedad. No obstante, para muchas de ellas ha sido difícil llevar la carga emocional al sentirse culpables por no prestarle suficiente atención a su familia.

¿Qué es el “síndrome de mala madre”?

La labor de crianza es difícil tanto para hombres como para mujeres, y lo es aún más cuando las mujeres, que en la mayoría de los casos son los que brindan más atención a los hijos, también trabaja o realiza otras actividades.

El “síndrome de mala madre” no es un diagnóstico clínico oficial , sino un término que se refiere a un conjunto de sentimientos asociados al autoconcepto que como madre llegan al considerar que no hacen “lo suficiente” por sus hijos y no cumplen con las expectativas culturales y sociales, por dedicarse también a otras actividades.

Las mujeres sienten culpa y dañan su autoestima y confianza como madres, lo cual puede derivar posteriormente en su desarrollo personal y crecimiento profesional. En la mayoría de los casos, la sociedad funge como un factor principal, ya que son juzgadas por sus padres, hombres y hasta por otras mujeres.

De acuerdo con la encuesta “Criticar a las mamás suele ser labor de las familias” , de la Universidad de Michigan, de 2017, es la familia cercana, no desconocidos, quienes a menudo critican e incluso avergüenzan a las madres en cuanto a su labor de crianza.

La encuesta señala que 6 de cada 10 madres de niños de 0-5 años de edad dijeron haber sido criticadas por su modo de crianza. El 37% de las mujeres fueron cuestionadas por su propia familia, el 36% eran cuestionadas por su cónyuge y el 31% por su familia política.

Nuestros hallazgos muestran que las tensiones que enfrentan las madres cuando consejos de crianza conducen a más estrés que a tranquilidad y hacen que las madres se sientan más criticadas que apoyadas -dijo la codirectora del sondeo Sarah Clark, en el estudio.

De igual manera mencionó que las madres pueden sentirse abrumadas por tantos puntos de vista conflictivos de la “mejor” manera para criar a un niño y los consejos no solicitados, especialmente de las personas más cercanas a su hijo o hija pueden ser percibidos en el sentido de que no está haciendo un buen trabajo como madre.

Las principales razones por las cuales las mujeres dijeron ser criticadas fueron:

-70% por disciplina

-52% por dieta/nutrición

-46% rutina de dormir

-39% alimentación por leche materna o biberón

¿Cómo evitar el “síndrome de la mala madre”?

Si eres madre y quieres evitar caer en este síndrome o ya lo tienes puedes trabajar en los siguientes puntos para mejorar tu salud física y mental:

-Actualizar tus creencias de lo que es una madre: Aunque la maternidad es importante, no es sinónimo de plenitud. Hay otros factores que requieren tu atención.

-No polarices: Que no estés en casa 24/7 no significa que seas una mala madre. Cuida la calidad del vínculo con tus hijos.

-Céntrate en tu hijo cuando estés con él: Si estás con tus hijos no pienses en tu trabajo.

-Pon límites: No dejes que otras personas te digan cómo educar. Esto no quiere decir que no escuches consejos que pueden mejorar el desarrollo de tus hijos.

-No hipercontroles: Deja que tus hijos reciban múltiples influencias (profesores, amigos, libros, películas, etc.), no todo lo que les pasa depende exclusivamente de ti, ni todo es tu responsabilidad. Esto fomenta la comunicación y enséñales a pensar por sí mismos, y a que tengan confianza.

-Cultiva la relación de pareja: Préstale atención a tu pareja, ya que tener un hijo no significa que este ya no exista.

