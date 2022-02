Tinnitus, el nuevo síntoma relacionado con el COVID-19

El COVID-19 ha causado estrago a nivel mundial; sin embargo, es bien sabido que algunas personas que contraen la enfermedad suelen tener secuelas, tal es el caso del zumbido en los oídos, mejor conocido como tinnitus, un desorden auditivo que en muchos casos no tiene cura.

¿Qué es la tinnitus?

La tinnitus se caracteriza por escuchar un zumbido permanente en el oído, que puede cambiar de volumen o tener diferentes frecuencias, podría tratarse de acúfeno o tinnitus. El ruido predomina cuando la persona se encuentra en un ambiente silencioso, ya que en lugares con mucho ruido podría no ser perceptible.

¿Cómo se diagnóstica la tinnitus?

El otorrinolaringólogo es el encargado de realizar una revisión exhaustiva del oído para encontrar la casa, ya que la tinnitus puede ser únicamente un síntoma. Durante la revisión se pueden hacer estudios tan solo con una exploración, aunque hay otros más técnico que van desde estudios audiológicos hasta resonancias magnéticas o estudios cardíacos en el caso de personas con hipertensión arterial.

¿Cómo se trata la tinnitus?

De acuerdo con los expertos, la tinnitus afecta entre un 15 y 20 por ciento de la población. El tratamiento puede ser tan sencillo como un tapón de cerumen que se retira a través del lavado o con extracción mecánica o perforación del tímpano ocasionado por infecciones del oído. Existe métodos como:



Cuidar la salud cardiovascular

Limitar el consumo de alcohol, cafeína y nicotina.

Usar protección auditiva.

La relación de la tinnitus con el COVID-19

De acuerdo con Clínica San Felipe, esta condición auditiva se puede presentar por primera vez a causa del virus o puede agravarse si la persona ya lo padecía. Muchos pacientes post-COVID alrededor del mundo han presentado estos síntomas, ya que el SARS-CoV-2 es capaz de dañar las células sensoriales presentes en el oído interno.

En la investigación Direct SARS-CoV-2 infection of the human inner ear may underlie COVID-19-associated audiovestibular dysfunction se reportan casos de pacientes que han perdido el oído, presentando disfunción auditiva y tinnitus, este último figura en la lista de síntomas del COVID-19 prolongado.

En el estudio realizado se analizaron 10 casos de pacientes que tuvieron COVID. Posteriormente las personas tuvieron tinnitus. Los investigadores consideran que el virus pudo afectar las células del oído interno y por ello presentan esta secuela.

Los expertos examinaron el tejido del oído interno humano, los modelos celulares in vitro del órgano y el tejido del oído del ratón. Sin embargo, el estudio no confirma una relación causal directa con el COVID-19, pero sí una posible conexión.

“Las células del oído interno humano y de ratón tienen la maquinaria molecular para permitir la entrada del SARS-CoV-2. Además, mostramos que el SARS-CoV-2 puede infectar tipos específicos de células del oído interno humano. Nuestros hallazgos sugieren que la infección del oído interno puede ser la base de los problemas de audición y equilibrio asociados con COVID-19”, añade.

“Ninguno de nuestros pacientes tuvo evidencia de infección en el oído medio en el examen otológico o en las imágenes radiológicas, mientras que todas las personas presentaron en análisis una infección viral directa o inflamación del oído interno y el nervio cocleovestibular y esto pudo ser la causa de los malestares”, versa el informe.

