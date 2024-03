La alarmante pregunta que se disparó en Google en los últimos años

Durante la pandemia, las personas tuvieron que encontrarse aisladas en sus hogares por su salud y esto llevó a que la gente comenzará a sentirse sola, a pesar de que esto no parecía nada alarmante, fue en 2023 que el cirujano general de Estados Unidos, el Dr. Vivek Murthy señaló que la mitad de los adultos estadounidenses comenzaron a sentir una soledad medible, algo que se vio reflejado en el buscador de Google.

Fue en el último año que en Google comenzó a crecer una pregunta que alarmó a los expertos, la preocupante cuestión era “¿Por qué me siento solo si tengo amigos?”, esta duda aumentó un 300 por ciento según Google Trends. A pesar de que esto puede sonar contradictorio, los expertos en salud mental y comunicación han hablado sobre este asunto y cómo ayudar a las personas que sienten soledad.

¿Por qué me siento solo si tengo amigos? Expertos responden

Google Trends ha señalado que esta pregunta ha crecido durante el último año, esto ha llevado a los expertos a explicar que es la soledad y cómo poder manejar este sentimiento. Jeffrey Hall, profesor de estudios de comunicación de la Universidad de Kansas, señala que la “soledad” puede ser una situación crónica que dura meses o años, o es un sentimiento temporal y momentáneo.

El profesor asegura que la soledad puede ser una respuesta saludable ante la desconexión, señalando que las personas que tienen buenas relaciones podrán sentirse solas, pero solo momentáneamente. El experto señala que este sentimiento no es algo que deba evitarse, anhelar amigos es saludable, según Hall, y es algo que ayuda mantener a los amigos cerca de ti.

Aunado a esto, Jeffrey Hall señala que las redes sociales pueden ampliar el sentido de soledad, asegurando que el uso pasivo de estas tiene una relación estrecha con niveles más altos de que los usuarios se sientan solos. Ante esto, Natalie Pennington , profesora asistente de estudios de comunicación en la Universidad Estatal de Colorado; asegura que usar las redes sociales de manera activa permite sentir relaciones más reales.

Pennington señala que las redes sociales no curan la soledad, la profesora explica que es normal poder sentirse solo cuando se tiene amigos, esto puede ser por tres razones: no vive cerca de sus amigos; no pasan tiempo con ellos; o no se sienten cercanos a ellos. La experta señala que esto es parte de la vida adulta, y no es algo actual, pero las nuevas tecnologías hacen creer a los usuarios que están solos, lo que lleva a la pregunta de Google.

