Mitad de mujeres no saben cuántos agujeros tienen ‘ahí abajo’ en Inglaterra

¿Conoces la estructura de los genitales femeninos y cómo se compone esta zona íntima? Un reciente estudio de Inglaterra informó que la mitad de las mujeres entrevistadas desconoce cuántos agujeros tienen ‘ahí abajo’, lo cual llamó la atención de médicos y expertos.

La anatomía humana, especialmente aquella que habla sobre los genitales, todavía es un tema tabú que trae repercusiones en la salud de las personas, pues al no conocer su aparato reproductor no logran identificar cuando algo anda mal o no se atienden a tiempo.

En relación a esto, investigadores del hospital Addenbrookes, en Cambridge, Inglaterra realizaron un estudio con base en cuestionarios que se distribuyeron en los departamentos de consulta externa general y de uroginecología; tanto a pacientes como amigas acompañantes, familiares y cuidadoras realizaron el estudio.

La investigación se realizó para identificar si las pacientes diagnosticadas con problemas de infecciones urogenitales tenían el conocimiento suficiente de sus zonas íntimas para decidir sobre qué tratamiento utilizar para poder curarse, pues muchas veces confunden un bulto inofensivo con algo más grande o viceversa.

Mujeres desconocen cuántos agujeros componen su zona íntima

¿Saben cuántos agujeros tienen las mujeres ‘ahí abajo’? De acuerdo con el mencionado estudio que fue publicado en el International Uroginecology Journal , menos de la mitad de la comunidad femenina desconoce la estructura de su anatomía genital.

En los cuestionarios se les solicitaba mencionar el número de agujeros que tiene una mujer en sus partes íntimas y lo que eran, además de identificar en un gráfico de la zona cuáles eran sus partes, por ejemplo, vagina, labios mayores, labios menores, clítoris, uretra, ano y perineo.

Los resultados del estudio arrojaron que solo el 46 por ciento de las participantes logró identificar cada parte del gráfico, es decir, sí conocían la forma exacta en la que se compone su parte íntima.

Ante los hallazgos, los especialistas alertaron sobre la falta de conocimiento que puede existir en temas de sexualidad y salud en ginecología, pues están rodeados de tabúes y estereotipos que no permiten su libre difusión.

Por esta razón, solicitan la realización de investigaciones o proyectos que se centren en extender el conocimiento y promover una salud ginecológica más adecuada y garantizar la salud de las mujeres.

La investigación futura debe centrarse en intervenciones efectivas para romper tabúes, expandir el conocimiento y así empoderar a las mujeres para que puedan participar en la toma de decisiones compartida significativa con los médicos

