Cuáles son y cómo detectar los síntomas tempranos de la menopausia

A lo largo de la vida, los seres humanos pasan por diferentes etapas de su vida y experimentan cambios en su cuerpo, por ejemplo, en las mujeres existe la famosa menopausia de la que hablaremos a continuación, así como de los síntomas tempranos que se pueden detectar con facilidad.

La menopausia es una etapa que cruzan las mujeres cuando su período menstrual está a punto de desaparecer de forma permanente, dado que ya no existe la posibilidad de quedar embarazada, según lo recalca la Oficina para la Salud de la Mujer (OASH, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos.

Después de la menopausia el cuerpo produce menos cantidad de las hormonas estrógeno y progesterona, razón que provoca efectos en el cuerpo o cambio en el humor de las mujeres.

Cabe mencionar que la menopausia puede producirse entre los 40 y 50 años, pero también existen casos de que se presenta de forma prematura. Desafortunadamente, no se puede evitar, pues se trata de un proceso biológico natural.

Síntomas tempranos de la menopausia

Médicos especialistas del The American College of Obstetricians and Gynecologists señalan cuáles son los síntomas tempranos de la menopausia que son fáciles de detectar, por ejemplo:

Resequedad vaginal

Es un efecto de los bajos niveles de estrógeno y durante esta etapa el tejido vaginal es más delgado y menos elástico. Además habrá menos flujo sanguíneo en el área, lo que ocasionará ardor al orinar y dolor durante las relaciones sexuales.



Sofocos y pérdida de aire

Otro de los síntomas tempranos es la pérdida de aire que se presenta cuando se está hablando, incluso, hay mujeres que sienten ahogarse de la nada. Esto sucede porque la baja de estrógenos afecta la glándula que regula el temperamento corporal y provoca que el diafragma se contraiga.

Aparición de moretones

La menopausia y la perimenopausia, una etapa posterior a la primera, también genera que la piel se adelgace, lo cual provoca que haya aparición de moretones.

Sequedad en los ojos

Los ojos presentan diferentes síntomas tempranos a la menopausia, uno de ellos es la falta de humedad que se evita naturalmente a través del lagrimeo constante.

Pero, las mujeres también pueden presentar cambios en la visión y tener miopía o hipermetropía.

