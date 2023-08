Así puedes prevenir el contagio de lepra ante aumento de casos en México

Recién inició el mes de agosto, autoridades de la Secretaría de Salud (SSa) emitieron un aviso por el aumento de casos en lepra , y con ello es lógico que la población pueda sentir cierto temor de la enfermedad, y los contagios.

De acuerdo al Boletín Epidemiológico número 29 , actualmente 28 estados de México, registran casos donde los más vigilados, por el número de pacientes, son Oaxaca, Yucatán, Morelos, Nuevo Léon, Michoacán y Jalisco.

¿Cómo prevenir el contagio de lepra?

La lepra es una enfermedad infecciosa crónica generada por la bacteria Mycobacterium leprae, sin embargo, los expertos puntualizan que es poco contagiosa, ya que la persona debe ser susceptible de adquirirla y desarrollarla tras mantener una estrecha y prologada convivencia —meses— con el enfermo que no cuenta con tratamiento.

La lepra se transmite a través de las gotículas que una persona infectada expulsa al toser, hablar o estornudar. Por ello, es importante que en caso de detectar algún síntoma se acuda inmediatamente al médico a fin de poder acceder a un tratamiento oportuno; pues esta enfermedad es totalmente curable.

La única forma de cuidarse y prevenir el contagio es no convivir de manera prolongada con personas que padezcan lepra y no cuentan con tratamiento; la mejor forma de identificarla es si presentas una mancha en la piel en la que se carece de sensibilidad o si el vello que había en esa zona desaparece y no se suda.

Estas pueden ser señales de un contagio de lepra y lo mejor es prevenir las fases de gravedad en las que hay deformidades en pies, manos y cara.

Cuál es el tratamiento contra la lepra

Si se presentan manchas en la piel, adormecimiento , falta de vello y sudoración; en cara, tronco o extremidades, el personal médico te realizará un diagnóstico —clínico, bacteriológico o epidemiológico— para confirmar y determinar la solución.

En todas las unidades de salud del país el tratamiento contra la lepra, Poliquimioterapia (PQT), es totalmente gratuito y está disponible para niños y adultos; se trata de fármacos que se consume una vez al mes durante seis meses o dos años, dependiendo la gravedad de la enfermedad.

El 29 de enero es la conmemoración del Día Mundial de la Lepra 2023.

🌎 ¡Hoy, 29 de enero, es el Día Mundial de la Lepra 2023!



Juntos, podemos hacer realidad un mundo donde nadie necesite sufrir de lepra ni del estigma asociado a la misma. #ActuemosAhora



➕ INFO: https://t.co/p4iSKs4UR5 pic.twitter.com/1hiBxVFidM — OPS/OMS (@opsoms) January 29, 2023

Un punto importante a destacar es que las personas que conviven con un enfermo de lepra, antes o durante su tratamiento, deben de realizarse un chequeo de manera semestral durante cinco años, ya que a diferencia de otras enfermedades, el periodo de incubación de esta enfermedad es lento y sus síntomas pueden tardar en aparecer.

