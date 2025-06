Ayuno de dopamina, la verdad sobre esta popular práctica para “desintoxicarse”

¿Has escuchado hablar sobre el “ayuno de dopamina” ? El término se volvió bastante popular en redes sociales, especialmente en contenidos de TikTok. Supuestamente, el dejar de usar plataformas digitales y privarse de comer chocolate puede “reiniciar tu cerebro”. Esto bajo el argumento de que “estamos saturados de la ‘hormona de la felicidad’”, pero el tema podría estar muy alejado de la realidad.

La tendencia va en aumento y nació en 2019 en Silicon Valley, zona sur de la bahía de San Francisco. Sin embargo, TikTok se encargó de volverla viral, prometiendo claridad mental al evitar todo lo “placentero”. En adn40 te decimos la verdad detrás de esta práctica según la ciencia.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

¿Qué es la dopamina?

La dopamina es un neurotransmisor, es decir, una sustancia química que permite la comunicación entre las neuronas. Aunque se la conoce como la “molécula del placer”, su función va mucho más allá de hacernos sentir bien. Se activa en situaciones que anticipan una recompensa, pero también en momentos de atención, aprendizaje o estrés.

¿Qué es el ayuno de la dopamina?

El “dopamine fasting” o ayuno de dopamina propone evitar actividades que generan placer o estímulo, como:



Redes sociales

Videojuegos

Comida sabrosa

Interacción social

Se basa en la idea de que estas acciones “inundan” el cerebro de dopamina, creando dependencia. Al abstenerse, se espera “resetear” el sistema y recuperar el control.

¿Por qué es clave la dopamina para el ser humano?

La dopamina cumple funciones esenciales para la vida diaria como:



Movimiento: Su déficit está relacionado con enfermedades como el Parkinson

Su déficit está relacionado con enfermedades como el Parkinson Motivación: Nos impulsa a actuar, anticipando beneficios

Nos impulsa a actuar, anticipando beneficios Aprendizaje: Refuerza la memoria y atención

Refuerza la memoria y atención Toma de decisiones: Participa en la evaluación de recompensas y riesgos

Reducirla a un simple generador de placer es un error. Sin dopamina, no podríamos vivir con normalidad.

ChatGPT/Open AI Reducir el tiempo frente a pantallas, alimentos ultraprocesados o ruido digital sí podría mejorar la atención y la salud mental, pero no porque “limpie el cerebro”, sino porque nos permite vivir con más conciencia y equilibrio.

¿Es posible “ayunar de dopamina”?

No. La dopamina no se puede “pausar” ni “apagar”. Es parte esencial del funcionamiento cerebral y no se produce únicamente por estímulos placenteros. Además, actividades comunes no la generan en exceso. Solo drogas como la cocaína o las anfetaminas alteran de forma drástica su nivel. Pensar que se puede “limpiar” el cerebro de dopamina es un mito.

¿Por qué el ayuno de dopamina se convirtió en una moda global?

Nació en Silicon Valley en 2019, propuesto por el psicólogo Cameron Sepah para controlar hábitos compulsivos. Sin embargo, las redes sociales lo convirtieron en una moda con tintes de “desintoxicación cerebral”, ideal para la cultura de la productividad extrema y el cansancio digital.

Adicción en adolescentes: Cómo el consumo está relacionado con la ansiedad y depresión [VIDEO] La adicción en adolescentes detona por problemas de salud mental como ansiedad y depresión; empiezan con marihuana y terminan con estupefacientes como cocaína.

¿Sirve reducir los estímulos de “placer” que liberan la dopamina?

Según Oliver Serrano León, director y profesor del Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea de Canarias, sí.

En su artículo sobre el tema, aclara que si se reduce el tiempo frente a pantallas, alimentos ultraprocesados o el ruido digital, mejora la atención y la salud mental.

Esto no se debe a que “se limpie el cerebro”, sino porque nos permite vivir con más consciencia y equilibrio.

Ciencia vs Mitos de TikTok

Las redes sociales, como TikTok, simplifican términos complejos como “dopamina” para vender soluciones rápidas. Pero la neurociencia no respalda la idea de que podamos o debamos “ayunar” de ella. La clave no está en evitar el placer, sino en moderarlo y comprender su función.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.