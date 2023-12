Ser inseguro y excesivamente emocional se asocia con un mayor riesgo de demencia

La demencia es una enfermedad que afecta a la memoria, el pensamiento y el comportamiento de las personas, y que puede tener un gran impacto en su calidad de vida. Además de los aspectos genéticos, ambientales y biológicos que influyen en el desarrollo de esta condición, la personalidad también juega un papel importante, según un nuevo estudio.

Un equipo de investigadores de la Universidad de California en Davis (UC-Davis) realizó un metaestudio, es decir, un análisis de varios estudios previos, para explorar el efecto que tiene la personalidad sobre el riesgo de desarrollar demencia. Para ello, se basaron en el modelo de los “cinco grandes rasgos de la personalidad”, que son los siguientes:

- Apertura: se refiere a la disposición a experimentar nuevas sensaciones, ideas y emociones.

- Conciencia: se relaciona con el grado de organización, responsabilidad y perseverancia que muestra una persona.

- Extraversión: indica el nivel de sociabilidad, energía y optimismo que caracteriza a una persona.

- Amabilidad: mide la tendencia a ser cooperativo, compasivo y altruista con los demás.

- Neuroticismo: se asocia con la propensión a experimentar emociones negativas como ansiedad, estrés o depresión.

Los investigadores revisaron los datos de 44 mil 531 personas que participaron en diferentes estudios sobre personalidad y demencia. Los participantes completaron cuestionarios para evaluar sus rasgos de personalidad y se sometieron a pruebas neuropsicológicas y de imagen cerebral para detectar posibles signos de demencia.

Los resultados del metaestudio se publicaron en la revista Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association. Según los autores, las personas cuyas personalidades se describen en la jerarquía de los “cinco grandes” como predominantemente concienzudas, extrovertidas y con un afecto positivo tienen menos probabilidades de desarrollar demencia. Por el contrario, las personas cuya personalidad se caracteriza principalmente por el neuroticismo y el afecto negativo tienen muchas más probabilidades de padecerla.

¿A qué se debe esta relación entre personalidad y demencia?

Los expertos sugieren que las personas con un alto nivel de conciencia, extraversión y afecto positivo son más propensas a adoptar lo que conocemos como medidas de sentido común para un envejecimiento saludable, como llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio físico, mantener una vida social activa y estimular la mente. Además, estas personas suelen tener una mayor capacidad para afrontar el estrés y las adversidades, lo que les ayuda a prevenir o reducir los daños cerebrales asociados a la demencia.

Por otro lado, las personas con un alto grado de neuroticismo y afecto negativo suelen tener más dificultades para gestionar sus emociones y adaptarse a los cambios. Esto puede generarles un mayor nivel de estrés crónico, inflamación y depresión, que son factores de riesgo para la demencia. Asimismo, estas personas pueden tener menos motivación e interés por cuidar su salud física y mental, lo que puede aumentar su vulnerabilidad ante la enfermedad.

Los autores del estudio señalan que estos hallazgos no implican que la personalidad sea una causa directa o inmutable de la demencia, sino que es uno de los muchos factores que pueden influir en su desarrollo. Además, destacan que la personalidad no es algo estático, sino que puede cambiar a lo largo de la vida en función de las experiencias y el aprendizaje.

Por tanto, sería útil que las personas comprendieran sus propias personalidades a medida que envejecen, para que tengan más probabilidades de adoptar hábitos saludables y evitar los acontecimientos perjudiciales que conducen a la demencia. Así mismo, los profesionales sanitarios podrían utilizar esta información para diseñar intervenciones preventivas o terapéuticas adaptadas al perfil de personalidad de cada paciente.

