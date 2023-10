Consumir pocos carbohidratos y grasas puede acortar la esperanza de vida, según estudio

Consumir pocas cantidades de grasas y carbohidratos puede acortar la esperanza de vida, según un nuevo estudio. Se concluyó que los hombres que consumen muy pocos carbohidratos al día y las mujeres que comen pocas grasas pueden elevar el riesgo de muerte.

El estudio fue realizado a un grupo de personas japonesas (34 mil 893 hombres y 46 mil 440 mujeres de edades entre los 35 y los 69 años), por lo que aún no se sabe si esto se aplicable o no a las poblaciones occidentales. Aún con ello, el riesgo en la esperanza de vida no difiere entre hombres y mujeres.

El estudio realizado por expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nagoya (Japón) y publicado a través la revista The Journal of Nutrition, descubrió que los hombres que consumen pocos carbohidratos tienen mayor riesgo de morir por varias causas, mientras que el riesgo en las mujeres es el mismo y por cáncer.

Esto no quiere decir que el consumo de carbohidratos y grasas debe elevarse considerablemente, puesto que cualquier extremo puede afectar negativamente la longevidad de las personas. Se trata de un balance adecuado en términos de alimentación sana.

En cuanto al consumo de carbohidratos, los investigadores descubrieron que, los hombres que obtenían menos del 40% de sus calorías diarias de los carbohidratos tenían un riesgo significativamente mayor de mortalidad por todas las causas. En cambio, las mujeres que obtenían más del 65% de sus calorías de los hidratos de carbono corrían el mismo peligro. No existió diferencia entre hidratos de carbono procesados y refinados, según los resultados.

Los hombres que obtenían más del 35% de sus calorías de cualquier tipo de grasa corrían un mayor riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares. El consumo de grasas insaturadas fue lo que se asoció a un mayor riesgo de mortalidad. A diferencia de ellos, las mujeres que consumían más grasas, sobre todo las saturadas, disminuían las posibilidades de esa mortalidad.

La profesora Linda Van Horn, epidemióloga clínica especializada en nutrición, quien no participó en el estudio, explicó a Medical News Today que algunas de las grasas saturadas referentes en el estudio se encuentran en la carne roja, el aceite de coco, la mantequilla, aceite de palma y lácteos enteros. Mientras que las insaturadas son los aguacates, aceitunas, pacas, semillas de calabaza, frutos secos y semillas en general.

Con esto, los expertos sugirieron que las dietas restrictivas con bajos carbohidratos o grasas podrían ser perjudiciales para la salud. Sin embargo, existe una preocupación sobre la concepción de estos resultados en la población.

Los hombres necesitan al menos el 40% de las calorías procedentes de los hidratos de carbono y esto se debe a una mala dieta. Estas carecen de fibras dietéticas y nutrientes como el magnesio, potasio, vitamina C, vitaminas B, entre otras, que ante su ausencia “aumentan el riesgo de algunos cánceres”, dijo la dietista de cardiología Michelle Routhenstein a la publicación.

Routhenstein aseguró que las mujeres necesitan una cierta cantidad de grasa para producir algunas hormonas tales como el estrógeno, que también previenen enfermedades cardiovasculares.

Los expertos aclararon que el estudio necesita más investigación además de realizarse en otras poblaciones occidentales.

