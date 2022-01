¿Cómo evitar contagios en casa cuando hay un enfermo de COVID-19?

El COVID-19 no da tregua y la variante Ómicron está causando estragos a nivel mundial ya que es más fácil de contagiarse; sin embargo, no es la única variante presente en el mundo. En el caso de México, los contagios por Ómicron han ido al alza, desencadenando contagios en espacios públicos y en casa, donde la convivencia es más directa y no se usa el cubrebocas.

¿Qué hacer para no contagiarte en casa si tienes a un enfermo de COVID-19?

A continuación, te decimos qué hacer para no contagiarte en casa si un familiar ha contraído COVID-19 . Desde 2019 muchas personas han sido víctimas de este virus y se infectaron durante las primeras olas, pero con la aparición de la variante Ómicron, gran parte de la población que ya había padecido la enfermedad volvió a contraerla gracias a su facilidad para transmitirse.

Los índices de contagios crecen día con día, superando por mucho las cifras de las variantes anteriores, dando lugar a la propagación del virus entre familiares dentro de sus propios hogares, ya que la convivencia es más directa y los espacios no siempre son los indicados para mantener una sana distancia, sobre todo si se tiene un enfermo de COVID-19.

De acuerdo con especialistas en la materia, la mejor manera para evitar que el virus se propague en el hogar es usando cubrebocas y gel antibacterial, así como mantener un lavado constante de manos y aislar a la persona enferma, sin olvidar desinfectar cubiertos y desechar adecuadamente los residuos generados por el enfermo, como papel sanitario, pañuelos, etcétera.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se sugiere limpiar y desinfectar superficies que se toquen frecuentemente, como mesas, manijas de puertas, interruptores de luz, barandales, escritorios, teléfonos, inodoros, grifos y lavamanos.

También se recomienda el baño y cambio de ropa diario de todos los integrantes de la familia; si el baño es compartido con una persona sospechosa o enferma de COVID-19, realizar limpieza y desinfección cada vez que la persona infectada lo use.

Evitar tocarse cara, nariz y boca, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, y usar la parte interna del codo. No saludarse de mano o beso y mantenerse hidratado con agua potable y alimentarse sanamente, incluir una dieta diaria de frutas ricas en vitamina C y verduras.

Ventilación idónea para evitar la propagación del COVID-19 en casa

El SARS-CoV-2 se propaga a través de partículas de saliva que se expulsan cuando una persona habla, tose o estornuda, y quedan suspendidas en el aire, por eso que es necesario contar con una correcta ventilación donde se encuentra el enfermo y en los espacios comunes. De acuerdo con Abril Baller, doctora oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las ventanas opuestas a la habitación no deberán cerrarse para permitir un correcto flujo de aire fresco.

Asimismo, recomienda que durante la temporada invernal cuando el clima es extremo, se abran las ventanas cada hora durante algunos minutos. En el caso de sistemas de aire acondicionado se recomienda configurarlos para que funcionen con aire fresco. Por otra parte, no se aconseja usar ventiladores de piso o techo mientras haya un enfermo de COVID-19 en casa.

Medidas a tomar para proveer de alimentos a un enfermo de COVID-19

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés) recomienda que aquellas personas encargadas de preparar los alimentos deberán lavarse las manos con agua y jabón, 20 segundos antes y después, además de que una sola persona deberá encargarse de servir la comida al resto de los integrantes o en su defecto cada persona deberá servirse; aquella persona encargada de cuidar el enfermo tendrá que usar en todo momento cubrebocas y lavar los utensilios del enfermo con agua caliente y jabón.

adn40, la noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Jap