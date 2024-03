Billie Eilish terminó con su novio por un sueño que tuvo con este famoso actor

Billie Eilish compartió un momento íntimo de su vida personal que sorprendió tanto a fans como a entrevistadores. En la conversación con Amelia Dimoldenber, una popular creadora de contenido británica, antes de los Oscars, Eilish, junto a su hermano Finneas O’Connell, ofreció un vistazo detrás de la cortina de su proceso creativo y de sus vidas personales.

La cantante de Bad Guy, quien capturó la atención mundial no solo con su música sino con su autenticidad, llevó la conversación a un lugar inesperado cuando confesó que un sueño con el actor Christian Bale fue el catalizador para terminar su relación de aquel momento. “Hace un par de años tuve un sueño sobre Christian Bale y fue en un pequeño café bajo el sol, y eso me hizo darme cuenta de que tenía que romper con mi novio en ese momento”, dijo Eilish, lo que provocó risas y sorpresa entre sus interlocutores.

La anécdota surgió mientras discutían sobre la inspiración detrás de su éxito de 2016, Ocean Eyes, y si Cillian Murphy había jugado algún papel en ello. Entre bromas, O’Connell expresó su admiración por Murphy, especialmente por su actuación en Dunkerque, mientras que Eilish mencionó su preferencia por Batman, específicamente The Dark Knight de 2008.

Aunque Billie Eilish no especificó a cuál de sus exnovios se refería, mencionó que, tras el sueño, se despertó y se dio cuenta de que era el momento de terminar su relación. Anteriormente, la estrella tuvo una relación con el vocalista de la banda The Neighbourhood, Jesse Rutherford, pero se reportó su separación el año pasado.

Billie Eilish y Finneas O’Connell están nominados a la mejor canción original en los 96th Academy Awards por What Was I Made For? del soundtrack de Barbie, y se espera su actuación en la ceremonia el 10 de marzo.

