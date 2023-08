¿Cómo blanquear los dientes amarillos de manera natural?

Para nadie es un secreto que los dientes , siempre han sido considerados como la identificación de cada persona, pues cuando son amarillos causan una verdadera inseguridad a cada persona, además de que provocan que no sonrías con confianza; aunque no lo creas, este color de tu dentadura puede ser por muchos factores, no necesariamente por una mala higiene, y si sufres de esta condición, despreocúpate, por que hoy te traemos una serie de recomendaciones que te ayudaran a lucirla blanca y perfecta, pues lo mejor de todo es que es de forma natural.

De acuerdo con diferentes expertos, desde 2015, las personas en diferentes países, como Estados Unidos gastaron más de 11 mil millones tan sólo en blanqueamiento dental, incluyendo más de mil 400 millones en productos de blanqueamiento de uso en el hogar, ya que es una cifra considerada inalcanzable para muchos, y lo mejor de todo es que hay una serie de recomendaciones para lograrlo de forma natural y desde la comodidad de tu casa.

Lo que sí es un hecho, es que muchos se preguntan por las verdaderas razones que podrían estar afectando al color de los dientes y aunque no lo creas, son muchos factores que influyen en esto, mismas que los vuelvan opacos y pierdan su brillante color blanco natural, y qué te decimos unas de las principales:



El principal motivo, es por falta de correcta higiene, pues no nos referimos a que no te laves los dientes,

Ciertos alimentos pueden manchar el esmalte, que es la capa externa de los dientes, pues la acumulación de placa en los dientes puede hacer que se vean amarillos.

Los últimos reportes de los dentistas, es que también el uso de algunos productos bucales ha demostrado tener una reacción en algunas personas que son contraproducentes.

El uso continuo de trabajo también es una de las razones por las que los dientes se vuelven amarillos con el paso de los años.

También, puede ser algo que se relacione con la genética y quizás lo heredaste de algún familiar.

a y quizás lo de algún familiar. Las enfermedades de cáncer también son una de las principales causas.

Tips para blanquear los dientes a bajo costo

A continuación, te presentaremos unos consejos que te ayudarán a blanquear tus dientes de forma rápida, sencilla y gastando muy poco dinero, pero recuerda que siempre lo más recomendable es que acudas con los especialistas y que lleven un control de tu caso:



Bicarbonato: Toma una pizca de bicarbonato, lo que agarren tus dedos, y frótalo sobre tus dientes durante 120 segundos; no lo tragues, sólo esparce y enjuaga con agua.

Piña: Según expertos esta fruta contiene bromelina, una enzima que se encuentra en la pasta de dientes y se usa para tratar manchas dentales, por lo que solo consumiendola ayuda demasiado, pero también puedes usarla rotando un pedazo sobre toda tu dentadura.

Vinagre de manzana: Este producto es uno de los más recomendados, pues ayuda demasiado a el blanqueamiento dental natural, que no daña el esmalte y, de paso, destruye bacterias dañinas; haz gárgaras con 2 ml de vinagre, ojo sin tragar, y después de un minuto, enjuaga.

