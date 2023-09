Los 5 alimentos que debes evitar comer antes de ir a la cama; no te dejarán dormir

El insomnio puede afectar gravemente la calidad de nuestro sueño, y hay muchas razones detrás de esas noches de inquietud. Sin embargo, según Benenden Health, algunos de los culpables podrían estar en los alimentos que consumimos antes de acostarnos, jugando un papel importante en la calidad de nuestro sueño.

Como señala el South Warwickshire NHS Trust , cuanto más tarde comamos, más trabajo le damos a nuestro sistema digestivo durante el sueño, lo que puede perturbar nuestro descanso. A continuación, te presentamos los 5 alimentos que debes evitar antes de acostarte y por qué son problemáticos.

5 alimentos que debes evitar antes de dormir

1. Chocolate: Aunque es tentador disfrutar de tu chocolate favorito antes de dormir, los profesionales advierten que la combinación de azúcar y cafeína, presente incluso en el chocolate negro, puede mantenerte despierto más tiempo de lo deseado.

2. Queso: No, no provoca pesadillas, pero contiene tiramina, una sustancia que puede ayudarte a sentirte más alerta, lo que no es ideal antes de dormir.

3. Comida picante: La capsaicina, presente en alimentos picantes como los chiles, puede alterar la regulación de la temperatura de tu cuerpo, lo que puede perturbar tu sueño.

4. Helado, pasteles, galletas o gomitas: El problema aquí es el azúcar en exceso, que puede causar inquietud durante la noche y hacer que te despiertes varias veces.

5. Patatas fritas: Las patatas fritas generalmente contienen demasiada sal, lo que puede afectar tu sueño al deshidratarte. Además, el exceso de sal puede hacerte sentir aturdido por la mañana.

¿Qué debes comer si tienes hambre antes de acostarte?

Es recomendable optar por alimentos más naturales como cerezas o plátanos, que son excelentes para promover un buen sueño y satisfacer los antojos dulces de manera saludable. Además, es recomendable evitar comer demasiado tarde en la noche, controlar las porciones y evitar la cafeína y el azúcar refinado antes de acostarse. Cuidar tus hábitos alimenticios antes de dormir puede marcar una gran diferencia en la calidad de tu sueño, así que elige con sabiduría tus alimentos nocturnos.

