Qatar 2022: La maldición de México ¿Se repetirá este Mundial?

Jugamos como nunca y perdimos como siempre, la frase que los mexicanos repetimos cada cuatro años en instancias de octavos de final en los mundiales y esperamos que no sea así en el Mundial de Qatar 2022.

La maldición de no lograr avanzar al quinto partido en justas mundialistas, le ha dado vueltas a las cabezas de cualquier mexicano más de una vez, sin importar si eres entrenador, jugador o aficionado. No hay Mundial que no exista esperanza de lograr conseguir el pase al quinto partido por parte de los mexicanos, sin importar si la Selección Azteca nos convenza con su futbol o no, como aficionados, cada Copa del Mundo exigimos el anhelado quinto partido.

Esta fue la última ocasión que México avanzó al quinto partido

Mundial de 1986, México albergaba la decimotercera edición de la Copa del Mundo y fue en casa donde la selección azteca logró por última vez (hasta el momento), jugar los cuartos de final de la justa mundialista. La selección nacional, de la mano de; Hugo Sánchez, Manuel Negrete, el capitán Tomas Boy y el entrenador serbio Bora Milutinovic, se enfrentaron ante Alemania en el quinto partido después de haber derrotado a Bulgaria y ser cabeza de grupo.

Grupo de México en el Mundial de 1986

La selección avanzaba como primer lugar del grupo B tras ganarle a Bélgica 2-1, empatando 1-1 contra Paraguay y derrocando en el Coloso de Santa Úrsula a Iraq por la mínima diferencia, 1-0. Sumando 5 puntos, la selección azteca, se enfrentaba ante Bulgaria en octavos de final ganando 2 a 0 y consiguiendo así, el fantaseado quinto partido.

La Copa del Mundo es…

¡HERMOSA! 🏆😍✨



Y ustedes la pueden conocer en Utopía Santa Cruz, Iztapalapa. 🫶🏼



Gracias a la experiencia del @TrophyTour de @CocaColaMx. ❤️#LaMagiaDeCreer pic.twitter.com/WtnVrWGYvC — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 16, 2022

Así fue el quinto partido de la selección en el Mundial de 1986

Ante una poderosa Alemania comandada en ese entonces por el entrenador, exdefensa y ganador del Balón de Oro hasta en dos ocasiones; Franz Beckenbauer y sus dos estrellas también galardonadas con el Balón de Oro; Lothar Matthäus y Karl-Heinz Rummenigge, fueron quienes se encargaron de acabar con el sueño de todos los mexicanos de seguir avanzando más allá del quinto partido .

Tras un apretado encuentro, donde la selección mexicana nunca se achicó ante los alemanes, dejando el marcador cero por cero, llevando el partido hasta los penales, siendo los mexicanos los menos precisos desde los 11 pasos y perdiendo 1-4 ante la selección alemana que acabaría siendo finalista y subcampeona del mismo torneo.

36 años después, la Selección Azteca en Qatar 2022 buscará de nueva cuenta el boleto a cuartos de final para romper por fin la maldición del quinto partido.

¿Será que México lo logre o tendremos que esperar hasta la próxima Copa del Mundo para pasar al quinto partido como anfitriones nuevamente?

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram

ats