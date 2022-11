Qatar 2022: Los convocados de Francia que intentrán retener el título

Didier Deschamps, entrenador de la Selección Francesa, ha anunciado a los 25 jugadores que irán al Mundial de Qatar 2022 a defender el título conseguido en Rusia 2018.

Los galos siempre son candidatos para levantar la copa más deseada por todas las selecciones, si bien este año sufren de bajas importantes, la escuadra que presentó el seleccionador francés será temible para sus rivales.

Convocados de la Selección Francesa

Didier Deschamps ha solicitado los servicios de 25 jugadores.

Porteros

Alphonse Aréola (Fulham)

Hugo Lloris (Tottenham)

Steve Mandanda (Stade Rennais)

Defensas

Lucas Hernandez (Bayern Múnich)



Théo Hernandez (AC Milán)

Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain)

Ibrahima Konaté (Liverpool FC)

Jules Koundé (FC Barcelona)

Benjamin Pavard (Bayern Munich)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Raphaël Varane (Manchester United)



Mediocampistas

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Youssouf Fofana (AS Mónaco)

Mattéo Guendouzi (Olympique de Marseille)

Adrien Rabiot (Young Boys)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Jordan Veretout (Olympique de Marseille)

Delanteros

Karim Benzema (Real Madrid)

Kingsley Coman (Bayern Múnich)

Ousmane Dembélé (FC Barcelona)

Olivier Giroud (AC Milán)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Christopher Nkunku (RB Leipzig)

¡No van a Qatar! 😱



Campeones del mundo que no irán al Mundial con Francia 🇫🇷https://t.co/NuM8WZgIdu — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 10, 2022

Bajas de Francia para el Mundial de Qatar 2022

No cabe duda que la Selección Francesa dispone de un trabuco que será claro candidato para pelear por la Copa Mundial, pero no se puede esconder las ausencias de Paul Pogba y N’Golo Kanté, quienes son titulares indiscutibles para Didier Deschamps y han sido referentes de Francia en la conquista del Mundial de Rusia 2018, en la Eurocopa 2016, en la Liga de las Naciones de la UEFA y en las eliminatorias mundialistas.

El entrenador francés tendrá que depender en mediocampo de jugadores jóvenes y sin experiencia en mundiales a excepción de Adrien Rabiot, quien será su mediocampista con más trayectoria como futbolista profesional.

¿Por qué a México le debería de importar Francia en el Mundial?

La respuesta es clara, la Selección Azteca se podría enfrentar ante los franceses en los octavos de final donde estaríamos a un paso de alcanzar el sueño del quinto partido.

Las posibilidades de que México se cruce ante Francia no son bajas. La Selección Mexicana apunta para pasar como segundo lugar del Grupo C , mientras que los franceses deberían avanzar como líderes del Grupo D si nada sale mal, lo que firmaría el encuentro México vs Francia en octavos de final.

La otra posibilidad para que se dé el partido es menos probable pero existe, México tendría que avanzar como primer lugar de su grupo y Francia como segundo.

¿Crees que México le podría ganar a Francia en octavos de final y por fin avanzar al quinto partido?, Te leemos en nuestras redes sociales.

