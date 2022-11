Quedan definidos los octavos de final de la Champions League

Quedó todo listo para la vuelta de la UEFA Champions League, los partidos de octavos de final están definidos con muchos juegos llamativos para los amantes del deporte.

En el mismo sorteo que se produjo el día de hoy en Nyon, Suiza, también quedaron definidas las eliminatorias para la Europa League.

¿Cuáles son los octavos de final de la Champions League?

RB Leipzig vs Manchester City

Club Brugge vs SL Benfica

Liverpool vs Real Madrid

Milán vs Tottenham

Eintracht Frankfurt vs Napoli



Borussia Dortmund vs Chelsea

Inter de Milán vs Porto

PSG vs Bayern Múnich

Los equipos que avanzaron a octavos de final como líderes de grupo, jugarán el partido de ida de visitantes para cerrar como locales en el partido de vuelta.

Es importante recordar que el gol de visitante ya no existe, si ambos equipos quedan empatados irán a tiempos extras, en caso de que el partido siga igual, se definirá todo en tanda de penaltis.

¿Cuándo son los partidos de octavos de final de la Champions League?

Los encuentros de ida se jugarán en febrero del siguiente año, los días: martes 14, miércoles 15, martes 21 y miércoles 22. Los partidos de vuelta tendrán fecha el 7, 8, 14 y 15 de marzo.





Tras concluir los octavos de final el día miércoles 15 de marzo, la misma semana se producirá el sorteo que defina los cuartos de final, semifinales y final, el día viernes 17 de marzo.

Cristiano Ronaldo vuelve al Camp Nou

En el mismo sorteo del día de hoy, quedaron definidos los partidos de eliminatoria de la Europa League, donde hubo alguna sorpresa.

Repechaje de Europa League

FC Barcelona vs Manchester United

Juventus vs Nantes

Sporting Portugal vs Midtjylland

Shakhtar Donetsk vs Rennes

Ajax vs Unión Berlín

Leverkusen vs Mónaco

Sevilla vs PSV

RB Salzburgo vs AS Roma

No cabe duda que la Champions League es el mayor foco de atención del futbol europeo, pero este año la Europa League también tendrá una buena cartelera futbolística.

El partido entre el Barcelona y Manchester United será un encuentro imperdible, ver a Cristiano Ronaldo jugar en el Camp Nou después de muchos años de rivalidad con la afición blaugrana, crea una gran expectativa para los aficionados.

Ambas competiciones europeas regresarán con partidos que generan ilusión y expectativa, pero tendremos que ser pacientes para disfrutar de los cruces eliminatorios el próximo año.

