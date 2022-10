Qatar 2022: Fechas, horarios y partidos Grupo C de la Copa del Mundo

El Grupo C del Mundial de Qatar 2022 está compuesto por las siguientes selecciones: Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita.

El Grupo C es uno de los grupos más llamativos en toda la justa mundialista, ya que a pesar de tener a Argentina como claro favorito, la disputa por el segundo lugar del grupo será muy peleada con partidos muy llamativos.

Partidos del Grupo C

En este orden se jugarán los partidos del Grupo C para el Mundial de Qatar 2022

Argentina vs Arabia Saudita

Fecha: Martes, 22 de noviembre

Hora: 4:00 de la mañana

Sede: Estadio Lusail

México vs Polonia

Fecha: Martes, 22 de noviembre

Hora: 10:00 de la mañana

Sede: Estadio 974

Polonia vs Arabia Saudita

Fecha: Sábado, 26 de noviembre

Hora: 7:00 de la mañana

Sede: Estadio de la Ciudad de la Educación

Argentina vs México

Fecha: Sábado, 26 de noviembre

Hora: 13:00 de la tarde

Sede: Estadio Lusail

Arabia Saudita vs México

Fecha: Miércoles, 30 de noviembre

Hora: 13:00 de la tarde

Sede: Estadio Lusail

Polonia vs Argentina

Fecha: Miércoles, 30 de noviembre

Hora: 13:00 de la tarde

Sede: Estadio 974

Partido estelar del Grupo C

No cabe duda que en este sector, el partido que no te podrás perder es; México vs Argneitna, el cual ya es un clásico mundialista para ambos países.

Nuestra rivalidad deportiva con los argentinos no para de crecer, ya que este partido, no solo es el encuentro que más ilusión hace del Grupo C, sino que también ha sido el juego con más alta demanda para la compra de boletos del Mundial de Qatar 2022.

Nasser Al-Khater, director ejecutivo de la Copa del Mundo de Qatar 2022 , dio a conocer que este partido ha sido el que más venta de boletos generó, a tal nivel que tuvieron que cambiar el encuentro de sede para que el cupo de gente sea mayor.

En primera instancia, el juego se disputaba en el Estadio de la Ciudad de la Educación y se movió al Estadio Lusail, donde también se jugará la final de la Copa del Mundo.

Estaremos todos los mexicanos con la expectativa alta para vencer a Lionel Messi y compañía el próximo 26 de noviembre a las 13:00 hrs.

