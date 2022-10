Qatar 2022: Fechas, horarios y partidos Grupo D de la Copa del Mundo

En el Grupo D del Mundial de Qatar 2022 se encuentran las siguientes selecciones: Francia, Dinamarca, Australia y Túnez.

El Grupo D será un sector que apunta a poder tener sorpresas.

Si bien la actual campeona del mundo; Francia, es favorita, no llega en su mejor momento como conjunto, jugando a un futbol que ha dejado mucho que desear por parte de los galos, comandados por Didier Deschamps.

Partidos del Grupo D

En este orden se jugarán los partidos del Grupo D para el Mundial de Qatar 2022

Dinamarca vs Túnez

Fecha: Martes, 22 de noviembre

Hora: 7:00 de la mañana

Sede: Estadio de la Ciudad de la Educación

Francia vs Australia

Fecha: Martes, 22 de noviembre

Hora: 13:00 de la tarde

Sede: Estadio Al Yanub

Túnez vs Australia

Fecha: Sábado, 26 de noviembre

Hora: 4:00 de la mañana

Sede: Estadio Al Yanub

Francia vs Dinamarca

Fecha: Sábado, 26 de noviembre

Hora: 10:00 de la mañana

Sede: Estadio 974

Australia vs Dinamarca

Fecha: Miércoles, 30 de noviembre

Hora: 9:00 de la mañana

Sede: Estadio Al Yanub

Túnez vs Francia

Fecha: Miércoles, 30 de noviembre

Hora: 9:00 de la mañana

Sede: Estadio de la Ciudad de la Educación

Partido estelar del Grupo D

El partido que no te podrás perder es el de; Francia vs Dinamarca, el cual a primera vista, podría no parecer un partido muy llamativo, pero en realidad, los datos nos indican lo contrario.

En los últimos dos encuentros disputados entre ambas selecciones, el conjunto danés, fue quién se llevó los tres puntos a casa en la Liga de las Naciones de la UEFA.





Dinamarca, es la selección a seguir en este Mundial, ya que para muchos, es uno de los caballos negros que tendrá la justa mundialista.

Recordemos que la selección danesa avanzó hasta instancias de semifinales en la Eurocopa del 2020 y fue Inglaterra quien los eliminó con un resultado de 2-1.

Este año, terminó en segundo lugar por tan solo un punto abajo del primero de su grupo de la Liga de las Naciones que está compuesto por; Croacia en primer puesto, el tercer lugar, Francia y en último, Austria.

Mucho ojo, con el conjunto de Kasper Hjulmand (entrenador de Dinamarca) en el Mundial de Qatar 2022 , ya que podría dar la sorpresa al avanzar como cabeza de grupo con una Francia campeona del mundo en su serie.

