Países Bajos vs Argentina ¿Un clásico en Copas del Mundo?

Uno de los duelos más llamativos de cuartos de final en Qatar 2022 está por llegar, Argentina y Países Bajos se jugaran todo o nada para lograr conseguir el pase a semifinales.

Este no será un partido lindo de ver solo por la calidad de futbol que habrá, sino que este encuentro tiene historia detrás y los neerlandeses buscarán revancha ante los argentinos.

Argentina

La Albiceleste llegó a Qatar 2022 como una de las selecciones candidatas a levantar la Copa del Mundo, pero conforme la justa mundialista se ha ido desarrollando, los argentinos han dejado una imagen que pone a más de uno de sus aficionados a temblar. Pues el paso de los dirigidos por Lionel Scaloni durante este Mundial no ha sido malo, pero partido tras partido sufren más de lo normal para sacar la ventaja.

Además de su mal resultado en su debut mundialista donde Arabia Saudita les ganó 2-1, la Albiceleste no se ha visto cómoda dentro del terreno de juego y es por eso que ha tenido que acudir en cada partido a su máximo referente, Lionel Messi, que con buenas actuaciones individuales ha logrado enmendar la escasez de argumentos futbolísticos de su selección.

Los argentinos se clasificaron con seis puntos como líderes del Grupo C y vencieron a Australia en octavos de final 2-1.

Países Bajos

Aunque hayan avanzado a cuartos de final sin complicación alguna tras dominar los 90 minutos a Estados Unidos en octavos de final, la Naranja Mecánica tampoco ha sido la selección que se esperaba ver en este Mundial. Aunque han conseguido los resultados que necesitan no se les ha visto un futbol que pueda asustar a alguna selección de alto calibre.

Los neerlandeses se clasificaron primeros de su grupo con siete unidades y en octavos de final vencieron a Estados Unidos 3-1.

Ambos equipos tienen a los segundos máximos goleadores del Mundial, Lionel Messi y Cody Gakpo con tres goles, dos tantos por detrás del máximo rompe redes, Kylian Mbappé con cinco goles.

Historial Argentina vs Países Bajos

Argentina y Países Bajos se han topado en cinco ocasiones en la historia de las Copas del Mundo, ambos han ganado dos veces y empatado una.

Alemania 1974

Países Bajos sería subcampeona del mundo en esta edición y le ganó a Argentina 4-0 en fase de grupos. Un doblete de la leyenda Johan Cruyff y otros dos tantos de Johnny Rep y Ruud Krol le darían los tres puntos a los neerlandeses.

Argentina 1978

Cuatro años más tarde los argentinos exigirían revancha en propia casa, pues Países Bajos llegaría de nueva cuenta a la final y en esta ocasión la volvería a perder, pero ahora fue la Argentina de Mario Kempes quien derrotaría a los neerlandeses 3-1 en la final.

Francia 1998

Diez años más tarde se volverían a cruzar en un Mundial, en esta ocasión en cuartos de final. Países Bajos consiguió el pase a semifinales tras vencer 2-1 a Argentina.

Alemania 2006

En el Grupo C se jugaba el Argentina vs Países Bajos, pero este no fue solo un partido más, sino que fue el debut mundialista de Lionel Messi en el 11 titular de la Albiceleste. A pesar de la emoción por ver al joven argentino debutar, fue un partido cansino que terminó 0-0.

Brasil 2014

Nuevamente se enfrentaría Países Bajos contra Argentina en condición de subcampeón del mundo tras haber perdido la final una edición anterior, esta vez sería en semifinales, en un partido muy apretado que al no haber metido ningún gol se tuvo que definir el pase a la final en penales, donde los argentinos fueron más precisos y eliminaron a Países Bajos.

Sin duda, uno de los historiales más interesantes de las Copas del Mundo , que después de varias revanchas entre ambos equipos y encontronazos en etapas vitales de la justa mundialista, Países Bajos vs Argentina se ha convertido en un clásico de los mundiales.

