Conoce la razón por la que Eden Hazard se retira de la Selección Belga

Fuertes noticias para la Selección Belga después de haber fracasado en el Mundial de Qatar 2022, Eden Hazard, una de sus mayores estrellas a lo largo de la historia ha colgado las botas con la escuadra belga.

Eden Hazard, el capitán belga de 31 años anunció a través de sus redes sociales que su trayectoria con los ‘Red Devils’ ha terminado.

¿Por qué se retiró Hazard de la Selección Belga?

No es sorpresa que desde que el delantero belga salió del Chelsea para poner rumbo al Real Madrid su nivel futbolístico y estado físico ha ido en deterioro.

Su adaptación al club blanco no ha sido fácil. Perseguido por lesiones y críticas de los propios aficionados merengues, Hazard no ha sido capaz de recuperar el nivel que solía tener.

Con Bélgica no fue distinto, parecía que Eden Hazard arrastraba su mal estado de forma con el Real Madrid a la Selección Belga, ya que él mismo admitió durante distintas ruedas de prensa en Qatar 2022 que no lograba recuperar su nivel, y siendo autocrítico, no escondió que han sido épocas difíciles.

El jugador del Real Madrid dio a conocer en una de las zonas mixtas del Mundial su situación actual con el club español: “Estoy en un callejón sin salida (en el Real Madrid). Intento demostrar cada día en los entrenamientos que puedo dar más, pero hay días en los que es difícil. Creo que estoy jugando y realmente no lo estoy haciendo. Depende de mí adaptarme”.

A pesar de las declaraciones del exfutbolista del Chelsea donde se le notaba el deseo por regresar a su mejor nivel para el Mundial , no lo consiguió, y no solo él, sino que toda la Selección de Bélgica que para muchos aficionados era un contendiente serio para ganar la Copa del Mundo .

Tras quedar eliminados en fase de grupos , Eden Hazard ha tomado la decisión de colgar las botas en su selección nacional. Estas son las palabras con las que anunció su retiro: “Una página que da la vuelta. Gracias por su amor, gracias por el apoyo incondicional, gracias por las alegrías compartidas desde el 2008. He decidido poner fin a mi carrera en selección nacional. La siguiente generación está lista. Los voy a extrañar”.

De esta manera podemos ver el principio del fin de la generación dorada de Bélgica, compuesta por jugadores como Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Yannick Carrasco, Romelu Lukau, entre otros.

¿Crees que le pese el adiós de su capitán a la Selección Belga?

