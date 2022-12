Yalitza Aparicio revela qué mentira usó para obtener su papel en “Roma”

Se dio a conocer que la ya famosa actriz mexicana Yalitza Aparicio confesó una pequeñla mentira para que le dieran el papel protagónico en la película “Roma”, de Alfonso Cuarón.

Mentira de Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio tuvo que decir en el casting para interpretar al personaje de Cleo, una trabajadora doméstica que cria a los hijos de una familia de clase media, tuvo que decir una mentira piadosa.

La también maestra, Yalitza Aparicio , tuvo que recurrir a una mentira cuando le preguntaron si sabía nadar y ella aseguró que “sí” aunque en realidad no lo sabía. De hecho, una de las escenas más representativas de la película implican estar en el agua.

Yalitza Aparicio dijo que en el casting de “Roma” ella nunca pensó que “fuésemos a ir al mar… fue como de ‘si me ahogo me sacan, no pasa nada’”. La toma se trataba de que ella se metiera al agua en medio de las olas para salvar a los niños que cuidaba.

Luego de que se diera a conocer esta pequeña mentira de la actriz Yalitza Aparicio, algunas personas la han comparado con Tenoch Huerta, actor que formó parte de “Black Panther: Wakanda Forever”. Él quería interpretar a Namor así que hizo lo que creyó necesario para obtener el papel.

Lo que sucedió con Huerta fue que el casting se llevó a cabo en una videollamada, pero la mala conexión hizo de las suyas y el actor no logró entender gran parte de la explicación, sin embargo, cuando le preguntaron si todo estaba claro, él dijo que sí.

Carrera de Yalitza Aparicio

Tras su aparición en la cinta “ Roma ”, la actriz ha incursionado no solo en la actuación, también en otros rubros como en el mundo del modelaje, también como conductora de ceremonias de premiaciones como los Latin Grammy’s y los Globos de Oro .

Asimismo, abrió su canal de YouTube donde su primer video se tituló “Lo que hago, lo que pienso y lo que defiendo…lo que soy”; además se convirtió en activista de diversas causas.

