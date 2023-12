La escena de Forrest Gump que tomó 27 días para su rodaje y agotó a Tom Hanks

"¡Corre Forrest! ¡Corre!” La película Forrest Gump es una de las más aclamadas de la historia del cine, y su protagonista, Tom Hanks , una de las estrellas más recordadas por este papel. Sin embargo, el rodaje de esta cinta no fue fácil para el actor, que tuvo que enfrentarse a varios desafíos y dificultades. En una entrevista para The New Yorker, Hanks reveló algunos de los secretos detrás de las escenas más icónicas de Forrest Gump, y cómo logró superarlos con la ayuda del director Robert Zemeckis.

Uno de los momentos más recordados de la película es cuando Forrest Gump se sienta en un banco de un parque y le cuenta su vida a diferentes personas que se sientan a su lado. Estas escenas tienen una gran carga emocional y narrativa, ya que muestran la inocencia, la bondad y la perseverancia del personaje principal. Sin embargo, para Hanks, estas escenas fueron un verdadero reto, ya que tuvo que memorizar largos diálogos y actuar con naturalidad frente a la cámara.

Hanks contó lo cansado que se sentía tras rodar las escenas en las que Forrest Gump corre por todo el país, lo que implicaba viajar constantemente a diferentes lugares, cambiarse de vestuario y correr durante horas.

“Lo hice hace treinta y siete años, señoras y señores. Yo era grande en los años noventa. ¿Recuerdan los noventa? ¿No eran geniales? ¡Antes del streaming! VHS estaba haciendo dinero a manos llenas para todo el mundo”, bromeó Hanks.

“En fin, estábamos rodando ‘Forrest Gump’ en Cherokee Square, en Savannah, Georgia. Estamos en el mundialmente famoso banco del parque. Tenemos varios accesorios. Había mucho diálogo. Y yo estaba agotado porque habíamos rodado veintisiete días seguidos. ¿Recuerdas cómo Forrest corrió por todo el país? Bueno, sólo había una manera de conseguir esas escenas, en esos días. Tenías que volar al maldito lugar, ponerte el vestuario, correr durante una hora y media, luego volver, subir al avión, y luego volar a, digamos, New Hampshire, y hacerlo todo de nuevo. Así que estuve agotado”, confesó.

El actor le expresó a Zemeckis su preocupación por las escenas del banco del parque, pues sentía que su cabeza estaba “frágil y agotada”, y que no podía recordar todos los diálogos con fluidez. El director le dio una solución ingeniosa y colocó tarjetas con el texto en las cámaras para que Hanks pudiera leerlas sin que se notara. De esta manera, el actor pudo interpretar a Forrest Gump con más seguridad y comodidad.

Además de la fatiga física y mental, Hanks también tuvo dudas sobre el resultado final de la película, y si tendría algún impacto en el público. "¿A alguien le va a importar esta película?”, se preguntó Hanks, según su entrevista . “¿Estamos haciendo algo aquí que vaya a tener algún sentido para alguien?”. Sin embargo, sus temores se disiparon cuando Forrest Gump se estrenó en 1994 y se convirtió en un fenómeno mundial, ganando seis premios Oscar, incluyendo el de mejor actor para Hanks.

Forrest Gump es una película que trascendió el tiempo y las generaciones, y que sigue emocionando a millones de espectadores con su historia.

