La película con la que Tim Burton quería regresar al universo de Batman

Tim Burton es uno de los directores más reconocidos y admirados del cine, especialmente por su estilo gótico y fantástico que ha plasmado en películas como El hombre manos de tijeras, El extraño mundo de Jack o El cadáver de la novia. Pero también es el responsable de haber llevado al cine a uno de los superhéroes más populares de DC, el caballero de la noche, Batman. En 1989, Tim Burton dirigió Batman, protagonizada por Michael Keaton como el caballero oscuro y Jack Nicholson como el Joker. La película fue un éxito de crítica y público, y dio lugar a una secuela en 1992, Batman vuelve, que introdujo a dos nuevos villanos: el Pingüino (Danny DeVito) y Catwoman (Michelle Pfeiffer).

La interpretación de Pfeiffer como Selina Kyle, una tímida secretaria que se transforma en una seductora ladrona felina, fue una de las más alabadas de la película. La química con Keaton, su traje de látex negro y sus escenas de acción hicieron que muchos fans quisieran ver más de ella en la gran pantalla. Y no solo los fans, sino también el propio Burton, que tenía en mente un proyecto para regresar al universo de Batman con un spin-off centrado en Catwoman.

Según reveló el guionista Daniel Waters, que escribió el guion de Batman vuelve, Tim Burton tenía una visión muy particular para la película de Catwoman, que iba a ser muy diferente de las películas de superhéroes a las que estamos acostumbrados.

En una entrevista con Indiewire , Waters contó que Burton quería hacer una cinta en blanco y negro de 18 millones de dólares inspirada en la de 1942, Cat People, dirigida por Jacques Tourneur. “Quería que Selina viviese en una ciudad pequeña y que tuviese un perfil bajo”, dijo Waters

Sin embargo, el guionista tenía otra idea muy distinta para el spin-off, que también le propuso a Tim Burton. “Yo quería algo completamente diferente, quería una película de Batman con una metáfora centrada en Batman. Así que quería que Selina se mudara a una versión de Los Ángeles al estilo Gotham City en la que había tres superhéroes que eran unos capullos”, explicó Waters. “Era como The Boys antes de que fuera The Boys, pero se cansó de leer mi guion”, añadió.

Waters también recordó que su guion estaba lleno de chistes relacionados con lo mucho que fue explotada la primera película de Batman por el estudio. “Había un montón de referencias a las camisetas y los juguetes”, dijo. Pero Michael Keaton, que iba a repetir su papel como Batman en el spin-off, le pidió que los quitara. “Michael Keaton me dijo: ‘Este chiste es muy inteligente, quítalo’”, confesó Waters.

El guionista también admitió que la primera película de Batman dirigida por Burton realmente “apestaba” y que el hecho de que el Pingüino y Catwoman fuesen tan controvertidos en su momento, fue porque no tenían ni idea del universo de Batman en los cómics. “Fue un trabajo muy extraño y en lo único que pensaba era en agradar a Tim Burton”, reconoció.

Finalmente, el spin-off de Catwoman nunca se hizo realidad y Burton abandonó la franquicia después de Batman vuelve. El director Joel Schumacher tomó el relevo y dirigió dos películas más, Batman Forever (1995) y Batman y Robin (1997), con Val Kilmer y George Clooney como Batman respectivamente. En 2004, se estrenó una película de Catwoman protagonizada por Halle Berry, pero no tenía nada que ver con el personaje de Pfeiffer ni con el universo de Burton. La película fue un fracaso tanto comercial como crítico y recibió varias nominaciones a los premios Razzie.

