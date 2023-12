No te pierdas el primer vistazo de ‘Spaceman’, la nueva película de Netflix protagonizada por Adam Sandler.

El drama y la ciencia ficción se entremezclan en una nueva producción de Netflix. La plataforma de streaming estrenará Spaceman, una adaptación de la novela homónima de Jaroslav Kalfař que cuenta con un reparto de lujo encabezado por Adam Sandler, Carey Mulligan y Paul Dano.

La película, dirigida por Johan Renck, el creador de la aclamada serie Chernobyl, se estrenará en la plataforma de streaming y con la promesa de ser una historia emocionante y original sobre la soledad, el amor y la búsqueda de sentido en un universo inmenso y misterioso.

La trama se centra en Jakub (Adam Sandler), un astronauta checo que se embarca en una misión solitaria a los confines del sistema solar para investigar una misteriosa nube de polvo cósmico. Sin embargo, su viaje se complica cuando descubre que su esposa Lenka (Carey Mulligan), a la que dejó en la Tierra, podría no estar esperándole a su regreso. Para colmo, Jakub se encuentra con una extraña criatura en su nave, Hanuš (Paul Dano), que dice ser un antiguo habitante del espacio y que le ofrece su ayuda para resolver sus problemas personales.

¿Qué secretos esconde Hanuš? ¿Podrá Jakub recuperar a Lenka? ¿Qué significado tiene su misión en el gran esquema de las cosas? Estas son algunas de las preguntas que plantea Spaceman, una película que combina elementos de ciencia ficción y drama.

Spaceman: Estreno, elenco, producción y más

El guion de Spaceman está escrito por Colby Day, quien adaptó con fidelidad la novela de Kalfař, publicada en 2017 y aclamada por la crítica como una obra original y provocativa. La producción ejecutiva corre a cargo del propio Renck, junto con Ben Ormand, Barry Bernardi y el autor del libro. Los productores son Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan, Michael Parets, Tim Headington, Lia Buman y Max Silva.

El reparto se completa con Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini, que dan vida a personajes secundarios que tendrán un papel importante en la historia. Sandler vuelve a colaborar con Netflix tras el éxito de sus anteriores comedias como You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, donde compartió protagonismo con sus hijas.

Spaceman llegará a Netflix este próximo 1 de marzo de 2024. Ve el primer vistazo a continuación.

