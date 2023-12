Bella Ramsey revela la peor parte de ser un actor infantil de cine y televisión

Bella Ramsey , reconocida por su papel como Lyanna Mormont en Game of Thones y, más recientemente, como la joven Ellie en The Last of Us de HBO Max, ha compartido su experiencia como actriz infantil, revelando los desafíos que enfrentó durante su tiempo en la exitosa serie de fantasía.

A pesar de su notable desempeño a una edad temprana, Ramsey no oculta las dificultades que enfrentó siendo una niña actriz. En una entrevista reciente, la joven expresó su descontento con la forma en que fue tratada mientras estaban en el set de Game of Thones .

Bella Ramsey destacó, en una entrevista reciente con The Independent , el desafío de ser limitada en su participación en el set debido a su edad:

Siendo una niña actriz, no me gustó la separación. Lo que más odié fue que me trataran con condescendencia. No me gustó el hecho de que solo podía estar en el set durante un cierto período de tiempo

La actriz también señaló que, durante su tiempo en Game of Thones, se sintió más cómoda interactuando con los adultos en el set que con sus compañeros de edad. Esta preferencia aumentó la frustración asociada con las restricciones impuestas a los actores infantiles.

A medida que crecí, aprendí que tengo autonomía para defenderme a mí misma y a otras personas más jóvenes con las que trabajo ahora. ¡Quiero permitirles defenderse a sí mismos de la misma manera que personas mayores que yo me enseñaron a defenderme a mí misma!

Bella Ramsey regresará a “The Last of Us”

A pesar de los desafíos enfrentados en el pasado, Bella Ramsey regresará a la pantalla como Ellie en la esperada segunda temporada de The Last of Us , programada para estrenarse en HBO Max en algún momento de 2025. Las declaraciones de Ramsey ofrecen una visión valiosa sobre los aspectos menos glamorosos de la vida como actor infantil y revela la importancia de empoderar a los jóvenes talentos en la industria del entretenimiento.

