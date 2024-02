La serie en Netflix que busca ser la competencia de Yellowstone

Yellowstone es una de las series más exitosas de los últimos años. La ficción creada por Taylor Sheridan y protagonizada por Kevin Costner narra la historia de una familia que posee el rancho más grande de Estados Unidos y que debe enfrentarse a las amenazas de los desarrolladores, los nativos americanos y el gobierno. La serie, que se emite en Paramount+, ha cosechado excelentes críticas y una gran audiencia, convirtiéndose en un fenómeno de la pantalla chica.

Sin embargo, los fans de Yellowstone han tenido que esperar mucho tiempo para ver la continuación de la historia. La cuarta temporada se estrenó en noviembre de 2021, pero sufrió un duro golpe con la salida de Costner, que decidió abandonar el proyecto por motivos personales. Además, la producción se vio afectada por la huelga de actores que paralizó Hollywood durante dos años. Esto provocó que la quinta temporada se retrasara hasta noviembre de 2024, dejando a los espectadores con un gran vacío.

Pero no todo está perdido para los amantes del western. Netflix anunció el estreno de una nueva serie que podría llenar el hueco deYellowstone. Se trata de American Primeval, un drama histórico que explora el nacimiento crudo y aventurero del oeste americano a través de las interacciones entre cultos, religiones y aquellos que luchan por el control de la tierra. La serie se estrenará este mismo 2024 y ya cuenta con un primer adelanto que ha despertado el interés del público.

American Primeval está compuesta por seis episodios y cuenta con un reparto de lujo encabezado por Taylor Kitsch, Tokala Black Elk, Alex Fine, Kip Weeks, Jeremy Gauna, Kaius Eteeyan, Dane DeHaan y Dominic Bogart. La serie tiene como productores ejecutivos a Pete Berg, Eric Newman y Marc L. Smith, tres nombres con una amplia trayectoria en el cine y la televisión. Berg es conocido por dirigir películas como Lone Survivor o Friday Night Lights, Newman ha producido éxitos como The Watcher o Narcos y Smith ha escrito guiones para The Midnight Sky, The Revenant u Overlord.

¿De qué trata American Primeval?

American Primeval se ambienta en el siglo XIX, cuando Estados Unidos estaba en plena expansión hacia el oeste. La serie mostrará cómo se formaron las primeras comunidades en un territorio salvaje y hostil, donde la violencia, la fe y la ambición se entremezclaban. Además, la serie promete ser una mirada realista y cruda a una época clave de la historia estadounidense, con personajes complejos y conflictos morales.

Netflix ha apostado fuerte por American Primeval, que se perfila como la respuesta de la plataforma a Yellowstone. El género western ha vuelto a estar de moda gracias al trabajo de Taylor Sheridan, que ha creado un universo narrativo que incluye varios spin-offs como 1883 o 1923. Su popularidad también ha impulsado la creación de otras series del mismo estilo, como Lawmen: Bass Reeves. Sin embargo, American Primeval tiene su propia personalidad y pretende ofrecer una visión diferente y original del oeste americano.

