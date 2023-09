Mamá de Angus Cloud reveló cuáles fueron las últimas palabras del actor de Euphoria antes de morir

Lisa Cloud, madre del actor Angus Cloud, quien falleció hace casi dos meses por una intoxicación aguda y sobredosis accidental de drogas, reveló cuáles fueron las últimas palabras de su hijo horas antes de su fallecimiento.

El actor de la serie de HBO, ‘Euphoria', murió a causa de una sobredosis. La oficina forense del condado de Alameda en California encontró fentanilo, benzodiacepinas (medicamentos depresores para tratar trastornos de ansiedad, insomnio y convulsiones), cocaína y metanfetamina en su organismo.

“Predominaban los depresores del sistema nervioso central. Empezaron a ralentizarle el corazón y la respiración”, dijo Lisa a la revista People. “Se cansaba por la falta de oxígeno. Todo se ralentizó y, al final, su corazón se paró y se durmió. Pero no se suicidó”.

“Se fue con toda su fuerza, toda su belleza, toda su influencia, y la reacción que ha tenido todo el mundo es muy conmovedora para mí. No es sólo un actor que sufrió una sobredosis. Era un alma hermosa, y por eso la gente le echa tanto de menos”, añadió su madre.

Según contó Lisa, Angus Cloud y sus hermanas gemelas, Molly y Fiona, sufrieron la muerte de su padre Conor Hickey, quien falleció a los 65 años el pasado 18 de mayo, por mesotelioma. “Estaban profundamente afligidos por su padre”, compartió. “Estaban todos destrozados”.

Su tío Kevin Cloud también contó detalles sobres los últimos momentos con su sobrino. “Fui una de las últimas personas en verle con vida”, contó Kevin. “Pasamos juntos unas cuatro horas de su última tarde. Fue un momento fácil y feliz. Parecía en plena forma y sano. Lo último que le dije fue: ‘Dios, eres hermoso’”.

Ese mismo día, Angus y su amigo Daniel Aguilera pasaron la tarde juntos y pintaron un monopatín en el patio trasero de su casa. Cuando el actor de 25 años se fue, se despidió de su madre con un abrazo y se fue a la cama: “Te quiero, mamá. Eres la mejor”, le dijo. “Te veré por la mañana”.

Aguilera confesó que Angus pudo haber comenzado a consumir fentanilo después de una noche en que viajaron a la ciudad para realizar un grafiti en la calle en honor a un amigo que falleció por la misma droga.

“Perdí a dos de mis mejores amigos básicamente el mismo día por culpa del fentanilo. Me siento maldito”, dijo. No sé cómo vivir conmigo mismo. Pero tengo la bendición de haberlos tenido a los dos en mi vida”.

Durante la segunda temporada de ‘Euphoria', el personaje de Fezco sufre un golpe en el cráneo, pero la herida resultó haber sido real. El actor reveló en otra entrevista de 2022 que tuvo una experiencia cercana a la muerte cuando cayó a un poco de construcción a los 15 años. Estuvo inconsciente por 12 horas, hasta que despertó y decidió salir.

“Estaba atrapado. Al final salí después de no sé cuánto tiempo. Fue muy difícil salir, porque tenía el cráneo roto, pero no la piel, así que toda la hemorragia era interna y me oprimía el cerebro”, explicó a la publicación. “Pero no me iban a encontrar ahí abajo. Me encontré a mí mismo. O Dios me encontró, como quieras llamarlo”.

Angus Cloud fue operado y tuvo su primera experiencia con los opioides después de que le recetaran unos analgésicos. Después del accidente, el actor sufría de dolores fuertes de cabeza.

“Lo más probable es que el consumo de drogas tuviera algo que ver con su necesidad de aliviar el dolor. Eran feroces”, dijo Lisa. “Había otras cosas que podrían haber funcionado, pero él nunca hizo ninguna de ellas. Y cuando tienes tanto dolor, sólo quieres alivio”.

Sam Levinson, productor de la serie de HBO, también relató algunas de las experiencias que tuvo junto a Angus y su consumo de drogas. Su madre sabía que su hijo fumaba marihuana pero no que consumía otras sustancias.

“Se ponía de un humor horrible, no era él mismo, y ahora me doy cuenta de que era porque se drogaba”, añadió su madre. “Creo que tenía sentimientos muy profundos, y a veces este mundo era... simplemente no podía manejarlo y no quería manejarlo. ¿Fueron las exigencias de ser una celebridad y que todo el mundo intentara sacar dinero de él? ¿O eran las pastillas que tomaba para el dolor? No creo que se pueda separar”.

Levinson le ofreció una rehabilitación a Cloud y pagó un tratamiento y hospitalización de 30 días. Posteriormente continuó con una rehabilitación ambulatoria por tres meses más, pero recayó durante las grabaciones de la segunda temporada. El director de la serie habló con el hombre de entonces 24 años para llegar a un acuerdo y que pudiera llegar ‘sobrio’ a la tercera entrega de la serie , pero según Levinson, parecía no mostrar ningún interés en dejar las drogas, pues negaba que tenía un problema.

Aún con los problemas de adicción, el mundo lo recuerda de la mejor manera. “Siempre supe que era especial y estoy muy contenta de que el mundo también lo haya descubierto”, dijo Lisa a la publicación . “Mi hijo siempre brillará”.

