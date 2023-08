¿Qué pasará con la temporada 3 de Euphoria tras la muerte de Angus Cloud?

La trágica noticia del fallecimiento del joven actor Angus Cloud, conocido por su papel de Fezco “Fez” O’Neill en la exitosa serie de HBO, Euphoria, ha conmocionado tanto a sus compañeros de reparto como a los fanáticos de la serie. Angus Cloud, de tan solo 25 años, fue encontrado sin vida en su hogar en Oakland, California, el pasado 31 de julio. Su personaje en la serie era esencial en la trama, lo que hace que los seguidores se pregunten qué sucederá con la temporada 3 de la serie.

“No hubo nadie como Angus. Era demasiado especial, talentoso y demasiado joven para dejarnos tan pronto”, expresó Sam Levinson, creador de Euphoria, en un sentido comunicado obtenido por Deadline. Levinson también compartió que Angus enfrentaba una fuerte lucha con las adicciones y la depresión. Además, Levinson expresó su amor por el actor y envió sus más profundas condolencias a la familia de Cloud.

¿Qué pasará con la temporada 3 de Euphoria?

Angus Cloud se convirtió en un querido miembro de la familia Euphoria al interpretar el papel del traficante de drogas, Fezco. Su personaje desempeñó un papel esencial en la trama, lo que hace que los seguidores se pregunten qué sucederá con la temporada 3 de la serie, que ya había sido confirmada previamente. Pero hasta el momento, no hay información oficial sobre cómo la producción de “Euphoria” manejará la partida de Angus Cloud y qué pasará con su personaje, Fezco.

Los fanáticos esperan que la serie rinda un emotivo homenaje al actor y encuentre una forma respetuosa de abordar su ausencia en la narrativa. Angus ha recibido una gran cantidad de tributos y mensajes de despedida de sus compañeros de reparto, amigos y fanáticos en las redes sociales.

¿De qué murió Angus Cloud?

La familia de Angus Cloud ha emitido un comunicado expresando su dolor y recordando al joven actor como un ser humano increíble, además de hacer un llamado a la conciencia sobre la importancia de la salud mental. “El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se reunió con su padre, quien era su mejor amigo”, dijo el comunicado de la familia.

“Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”. Aunque se especula que el actor podría haberse quitado la vida debido a sus problemas de salud mental, aún no se han confirmado oficialmente las causas de su fallecimiento.

Fuentes familiares le dijeron a NBC News que Angus había estado luchando contra pensamientos suicidas desde que regresó de Irlanda, donde su padre fue enterrado hace una semana. Falleció en la casa de su familia en Oakland, California, dijeron sus representantes a NBC News. Las fuentes dijeron que se estaba quedando con familiares mientras superaba su dolor.

La temporada 3 de Euphoria, que ya había sido retrasada para estrenarse hasta 2025, sin duda enfrentará un nuevo desafío ante la ausencia de un personaje tan querido como Fezco, pero los fanáticos esperan que la serie encuentre una forma adecuada de honrar la memoria de Angus Cloud y continuar la historia con la sensibilidad que caracteriza a este impactante drama adolescente.

