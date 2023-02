Netflix prepara película sobre escándalo del príncipe Andrés

El príncipe Andrés, duque de York, hermano del rey Carlos III e hijo de la fallecida reina Isabel II, ha estado envuelto en escándalos por señalamientos de abuso y acoso sexual, originados de su amistad con Jeffrey Epstein, magnate financiero y pederasta condenado por una red de tráfico de menores.

Película sobre el príncipe Andrés

Ahora, Netflix retomará esta historia para proyectarla a través de una película que tomará como base la entrevista que el príncipe Andrés dio en 2019 al programa Newsnight de la BBC, momento en el que habló acerca de la situación.

El actor Rufus Sewell interpretará al príncipe Andrés en esta cinta que por cierto, ya se está filmando, mientras que Gillian Anderson le dará vida a Emily Maitlis, la periodista que lo entrevistó.

La película se titula Scoop y está basada en el libro Scoops: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews, la cual es una recopilación de Sam McAlister, quien fue la encargada de realizar la negociación para que el príncipe concediese dicha entrevista. Sam MacaAlister será interpretada por Billie Piper.

McAlister declaró que “Está más allá de mi sueño más descabellado, especialmente como escritora primeriza, terminar trabajando con este elenco extraordinario, Netflix y los increíbles equipos de The Lighthouse y Voltage”. Añadió que ver a Billie Piper interpretarla será un momento de no creer, ya que es de sus actrices preferidas.

También será parte del elenco Keeley Hawes, quien dará vida a Amanda Thirsk, la secretaria privada del príncipe Andrés. Como dato a destacar, el director de Scoop es Philip Martin, quien también fue director de The Crown.

El director expresó que la película permitirá a los espectadores ver cómo se forman las historias en los medios y el poder en los espectadores. “Quiero que la audiencia se adentre en eventos que llevaron a la entrevista con el príncipe Andrés, para contar una historia sobre la búsqueda de respuestas, en un mundo de especulaciones”. Martin dijo que se trata de una película sobre el poder, el privilegio y cómo juzgamos lo que es verdad.

Sin duda, será una película reveladora acerca de la familia real británica, así como The Crown. Conoce más al respecto: ‘The Crown’ es la serie más nominada de los Globos de Oro, ¿sabías estos datos?