The Crown 6: Cómo se conocieron el príncipe William y Kate Middleton

La serie de Netflix, The Crown , llegó a su fin con la segunda parte de la sexta temporada, que narra los acontecimientos más recientes de la familia real británica. Entre ellos, destaca la historia de amor entre el príncipe William y Kate Middleton, que según la historia se conocieron en la universidad y se casaron en 2011. Aún después del planteamiento cinematográfico, muchos dudaron sobre la veracidad de la serie y sobre la certeza en el primer encuentro de la pareja y algunas supuestas maquinaciones de la madre de Kate para acercarla al futuro rey.

Will y Kate: amigos antes que novios

A diferencia de lo que muestra la serie, Will y Kate no se conocieron por casualidad en la calle cuando eran adolescentes y Diana aún vivía. En realidad, los futuros marido y mujer se conocieron en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, donde ambos estudiaban Historia del Arte en 2001. Según el biógrafo real Robert Lacey, autor del libro Battle of Brothers, Will se fijó en Kate cuando la vio desfilar con un vestido transparente en un evento benéfico de moda. Sin embargo, no fue hasta el año siguiente cuando empezaron a salir juntos.

Al igual que en la serie, Will y Kate fueron primero amigos y tardaron mucho tiempo en comprometerse sentimentalmente. Se mudaron a una casa juntos con un grupo de amigos, como hacen muchos otros universitarios, en 2002, antes de estar juntos oficialmente (la serie retrata que esto ocurrió después).

¿Carole Middleton, la madre de Kate, conspiró para emparejar a su hija con el príncipe Guillermo?

En un episodio de la sexta temporada, Kate acusa a su madre (Eve Best) de conspirar para ponerla en el camino del futuro rey sugiriéndole el mismo viaje de un año sabático y empujándola a asistir a St. Andrews. La corresponsal real Tina Brown, según USA Today , sugiere una narrativa similar en su libro de 2022 The Palace Papers. Brown afirmó que la madre de Kate persuadió a su hija para que asistiera a St. Andrews en lugar de a la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, así como muchas noticias relacionadas con la realeza, no se emitieron comentarios oficiales al respecto.

La verdad detrás del vestido transparente

El desfile de moda y el vestido transparente que muestra The Crown también pertenecen a la historia real de Will y Kate, según Charlotte Todd, ex alumna de St. Andrews y diseñadora de moda, que diseñó la prenda. Todd explicó que el vestido era en realidad una falda que ella había hecho para un proyecto universitario sobre “el arte del cuerpo”. La modelo original se había puesto enferma y Kate se ofreció a sustituirla.

