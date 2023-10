Eligieron la pastilla roja: La exitosa película que ganó 4 Oscar y fue rechazada por Brad Pitt y Will Smith

Brad Pitt o Will Smith habrían personificado a Neo en la popular saga de Matrix, según revelaron los actores. Ambos tuvieron la oportunidad de protagonizar la exitosa película de ciencia ficción que revolucionó el cine en 1999, pero habrían rechazado la oferta por diferentes motivos.

Así lo confesó el propio Pitt en una entrevista con el crítico de cine Leonard Maltin, durante el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara en 2020, donde recibió el Premio Maltin Modern Master por su trayectoria. El actor, que ese mismo año ganó el Óscar por su papel en Once Upon a Time in Hollywood, admitió que dejó pasar la oportunidad de interpretar al héroe que se enfrenta a las máquinas en un mundo virtual.

Getty Leonard Maltin y Brad Pitt en 2020

“Pasé de Matrix. Tomé la píldora roja. Es la única que nombro... No me ofrecieron dos o tres. Sólo la primera. Sólo para aclarar eso. Vengo de un lugar, tal vez sea mi educación, si no lo conseguí, entonces no era mío. Realmente creo que (el papel) nunca fue mío. No es mío. Era de otra persona y ellos van y lo hacen. Realmente creo en eso. Si hiciéramos un programa sobre las grandes películas que he pasado, necesitaríamos dos noches”, dijo Pitt con humor.

Pero Brad Pitt no fue el único que rechazó el papel de Neo, sino que también lo hizo Will Smith, quien prefirió protagonizar Wild Wild West, una película de acción y comedia ambientada en el lejano oeste, que resultó ser un fracaso de taquilla y de crítica. Smith explicó en un video en su canal de YouTube que los hermanos Wachowski, directores de Matrix, le ofrecieron el papel, pero no supieron convencerlo con su propuesta.

El actor reconoció que no entendió la visión de los cineastas y que se arrepintió de haber elegido Wild Wild West en lugar de Matrix. Sin embargo, también dijo que habría arruinado la película si la hubiera hecho, pues considera que Keanu Reeves y Lawrence Fishburne hicieron un trabajo perfecto como Neo y Morfeo, respectivamente.

“Keanu era perfecto, Laurence Fishburne era perfecto”, dijo en su video , mientras compartió que Val Kilmer habría sido Morfeo si Smith hubiera sido elegido como Neo. “Así que probablemente habría estropeado The Matrix. Lo habría arruinado, así que les hice un favor a todos”.

Lo cierto es que Matrix se convirtió en un fenómeno cultural y cinematográfico, que ganó cuatro premios Óscar y recaudó más de 460 millones de dólares en todo el mundo. La película dio origen a dos secuelas, Matrix Reloaded y Matrix Revolutions, y una cuarta entrega que se estrenó en 2021, con el regreso de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss como Neo y Trinity.

