Estos son los precios de los boletos para el concierto de Placebo en México

Placebo, la agrupación británica de rock alternativo, regresará a México para ofrecer tres fechas en nuestro país. La banda liderada por Brian Molko y Stefan Olsdal visitará la Ciudad de México y Monterrey, Nuevo León, para promocionar su más reciente producción discográfica ‘Collapse Into Never - Live In Europe 2023', además de su último disco de larga duración ‘Never Let Me Go'. El dúo se presentará con la intención de interpretar algunos de sus más grandes éxitos como Every You Every Me, Pure Morning, The Bitter End y Meds.

Placebo ha visitado México en varias ocasiones, siendo uno de los destinos más recurrentes durante sus giras mundiales. Ahora, Placebo regresa con un nuevo show que promete sorprender a sus seguidores.

¿Cuándo se presentará Placebo en México?

Los conciertos de Placebo en México se realizarán en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el 26 de marzo de 2024 y en el ShowCenter Complex de Monterrey el 28 de marzo de 2024.

Los boletos estarán disponibles en preventa para fans el martes 16 de enero a partir de las 11:00 a.m. y en venta general el viernes 19 de enero a partir de las 11:00 a.m. a través del sistema Ticketmaster.

Los precios de los boletos para el concierto de Placebo en la Ciudad de México podrían ser los siguientes (con cargos incluidos), de acuerdo con la página especializada @ailoviutl vía Twitter/X.

- Preferente A: $2,793.75

- Preferente B: $2,171.50

- Preferente BB: $1,781.25

- Balcón C: $1,976.50

- Balcón D: $1,207.75

- Balcón E: $927.25

Los precios de los boletos para el concierto de Placebo en Monterrey son los siguientes (con comisiones incluidas):

- Preferente de pie: $1,234

- Box Platinum: $1,175

- Mezzanine A: $903

- Mezzanine B: $767

PLACEBO 🎙️

26 de Marzo del 2024 🗓️

Teatro Metropólitan 🏟️

Placebo en el Festival Tecate Pal’ Norte 2024

Placebo también formará parte del cartel del Festival Pal’ Norte 2024, que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey. El festival contará con la participación de otros artistas como Keane, Peso Pluma, Belanova, Blink 182 y muchos más. Placebo se presentará el domingo 31 de marzo en uno de los escenarios principales del evento.

Así que ya lo sabes, si quieres disfrutar de la música de Placebo en vivo, no te pierdas esta oportunidad única y compra tus boletos cuanto antes.

Boletos para Placebo en el Teatro Metropolitan

Boletos para Placebo en el ShowCenter Complex

