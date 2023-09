Quentin Tarantino ayudó, sin pensarlo, a crear uno de los personajes más queridos de One Piece

Eiichiro Oda fue el encargado de crear una de las historias del anime más emblemáticas de los últimos años. ‘One Piece’, su obra maestra, obtuvo un segundo aire tras la publicación del nuevo live action original de Netflix, lo que generó intriga sobre cada uno de sus elementos y detalles. Los fans no saben a ciencia cierta de dónde vino la inspiración para crear a toda la tripulación del Sombre de Paja, pero sí sobre uno de sus personajes en especial, el cual ahora está estrechamente ligado con... ¿Quentin Tarantino?

Sanji, uno de los personajes principales de One Piece, cocinero oficial de la tripulación y experto en artes marciales, está inspirado en un personaje de la vida real y solo muy pocas personas adivinaron de quién se trataba.

Todo surgió a través de una publicación de Reddit, en donde el mismo Oda respondió a uno de los fanáticos sobre el presunto origen de Sanji. La imagen publicada por un seguidor de la serie mostró un extracto de una entrevista en formato de preguntas y respuestas que el artista realizó junto a los fans. Cuando alguno de ellos preguntó si Sanji venía del actor Leonardo DiCaprio.

La respuesta derivó en un rotundo no, pero en fanático definitivamente encaminó a la gran revelación de este personaje. Según el creador, se inspiró en el actor de Hollywood Steve Buscemi.

“Mucha gente preguntaba por DiCaprio por aquel entonces. Pero en realidad, el modelo de Sanji tiene un origen mucho más oscuro. No lo modelé hasta el punto de querer un parecido físico obvio; era más bien como si quisiera transmitir su actitud y sus gestos. Sanji se basó en el actor Steve Buscemi, especialmente en su papel en Reservoir Dogs (Dirigida por Quentin Tarantino)", confirmó Oda.

“Es realmente genial. La única persona que lo adivinó correctamente fue un empleado de Bandai, hace años”, añadió.

Está claro que el empleado de Bandai (empresa japonesa que posee los derechos de One Piece y otras animaciones como Dragon Ball, Digimon, Naruto y más) debía haber sido ser un gran fan tanto de Buscemi como de Oda para haber relacionado a Sanji con el actor.

El personaje quizá no tenga que ver mucho con el actor, pero la primera versión del personaje definitivamente si lo tenía. Tras esta revelación, el hombre de cabello rubio y traje negro cuyo sueño es encontrar el legendario mar All Blue, podría no verse de la misma manera.

‘One Piece', creador por Eiichiro Oda, se publicó por primera vez en 1997. Hasta el momento se han recopilado más de 80 volúmenes del anime y se han roto récords de impresión en Japón. El manga batió el récord Guinness del mayor número de ejemplares publicados de un mismo cómic con más de 430 millones de copias.

La serie live action de Netflix, One Piece, es una adaptación del popular manga y anime. La serie narra las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación de piratas, que buscan el tesoro legendario conocido como One Piece. La serie cuenta con diez episodios en su primera temporada con la producción de Tomorrow Studios y la supervisión de Oda. Además del protagonismo del actor mexicano, Iñaki Godoy.

